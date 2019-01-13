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TVF'den Neslihan Demir'e danışmanlık görevi

Milli takımlarda uzun yıllar görev alan eski voleybolcu Neslihan Demir Güler, TVF danışmanı oldu

Kaynak: AA
TVF'den Neslihan Demir'e danışmanlık görevi
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13 Ocak 2019 16:30
Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF), eski milli oyuncu Neslihan Demir Güler, danışmanlık görevine getirildi.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Mehmet Akif Üstündağ, uzun yıllar voleybol oynamış, Türkiye'yi Avrupa ile dünyada başarıyla temsil etmiş ancak aktif spor kariyeri noktalamış eski sporcuları, teknik ve idari görevler vererek camiaya yeniden kazandırmak istediklerini vurguladı.

Neslihan Demir Güler'in Türk voleybolunun sembol oyuncularından olduğunu belirten Üstündağ, "Voleybol kariyeri başarılarla dolu Neslihan'ın, federasyon danışmanlığı görevini de en iyi şekilde yapacağından eminiz. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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