Tuttur.com ile maç önü: Leicester City - Arsenal

İngiltere Carabao Cup mücadelesinde Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City, Arsenal'i konuk ediyor.

Tuttur.com ile maç önü: Leicester City - Arsenal
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23 Eylül 2020 06:31
İngiltere Lig Kupası Carabao Cup 3. Tur maçında Leicester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takım da kupada yoluna devam etmek için kozlarını paylaşacak.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- İki takımın karşı karşıya geldiği 104 maçta Arsenal 50, Leicester 21 kez kazandı. 33 maç berabere bitti.

- Aralarındaki son 5 maçta Arsenal 1 kez kazandı. 3 maçı Leicester kazanırken 1 maç berabere sonuçlandı.

- Leicester'ın ligdeki 2 maçı da 2,5 ÜST bitti.

- Arsenal oynadığı son 6 resmi maçı kazandı.

- Arsenal'in oynadığı ligin ilk maçı 2,5 ÜST bitti.

EKSİKLER, CEZALILAR

Leicester: Evans, Benkovic, Pereira

Arsenal: Mesut Özil, CEdric, Tierney, Sokratis, Chambers, Mustafi, Martinelli

MUHTEMEL 11'LER

Leicester: Ward; Justin, Morgan, Soyuncu, Thomas; Choudhury, Mendy; Gray, Maddison, Albrighton; Iheanacho

Arsenal: Macey; Cedric, Saliba, Luiz, Holding, Kolasinac; Elneny, Guendouzi; Pepe, Nketiah, Saka



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