Tuttur.com ile maç önü: Leicester City - Arsenal

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup 3. Tur maçında Leicester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takım da kupada yoluna devam etmek için kozlarını paylaşacak.- İki takımın karşı karşıya geldiği 104 maçta Arsenal 50, Leicester 21 kez kazandı. 33 maç berabere bitti.- Aralarındaki son 5 maçta Arsenal 1 kez kazandı. 3 maçı Leicester kazanırken 1 maç berabere sonuçlandı.- Leicester'ın ligdeki 2 maçı da 2,5 ÜST bitti.- Arsenal oynadığı son 6 resmi maçı kazandı.- Arsenal'in oynadığı ligin ilk maçı 2,5 ÜST bitti.Evans, Benkovic, PereiraMesut Özil, CEdric, Tierney, Sokratis, Chambers, Mustafi, MartinelliWard; Justin, Morgan, Soyuncu, Thomas; Choudhury, Mendy; Gray, Maddison, Albrighton; IheanachoMacey; Cedric, Saliba, Luiz, Holding, Kolasinac; Elneny, Guendouzi; Pepe, Nketiah, Saka