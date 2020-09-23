Tuttur.com ile maç önü: Leicester City - Arsenal

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup 3. Tur maçında Leicester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takım da kupada yoluna devam etmek için kozlarını paylaşacak.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın karşı karşıya geldiği 104 maçta Arsenal 50, Leicester 21 kez kazandı. 33 maç berabere bitti.
- Aralarındaki son 5 maçta Arsenal 1 kez kazandı. 3 maçı Leicester kazanırken 1 maç berabere sonuçlandı.
- Leicester'ın ligdeki 2 maçı da 2,5 ÜST bitti.
- Arsenal oynadığı son 6 resmi maçı kazandı.
- Arsenal'in oynadığı ligin ilk maçı 2,5 ÜST bitti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Leicester: Evans, Benkovic, Pereira
Arsenal: Mesut Özil, CEdric, Tierney, Sokratis, Chambers, Mustafi, Martinelli
MUHTEMEL 11'LER
Leicester: Ward; Justin, Morgan, Soyuncu, Thomas; Choudhury, Mendy; Gray, Maddison, Albrighton; Iheanacho
Arsenal: Macey; Cedric, Saliba, Luiz, Holding, Kolasinac; Elneny, Guendouzi; Pepe, Nketiah, Saka
Tuttur.com'da Leicester City - Arsenal maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın karşı karşıya geldiği 104 maçta Arsenal 50, Leicester 21 kez kazandı. 33 maç berabere bitti.
- Aralarındaki son 5 maçta Arsenal 1 kez kazandı. 3 maçı Leicester kazanırken 1 maç berabere sonuçlandı.
- Leicester'ın ligdeki 2 maçı da 2,5 ÜST bitti.
- Arsenal oynadığı son 6 resmi maçı kazandı.
- Arsenal'in oynadığı ligin ilk maçı 2,5 ÜST bitti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Leicester: Evans, Benkovic, Pereira
Arsenal: Mesut Özil, CEdric, Tierney, Sokratis, Chambers, Mustafi, Martinelli
MUHTEMEL 11'LER
Leicester: Ward; Justin, Morgan, Soyuncu, Thomas; Choudhury, Mendy; Gray, Maddison, Albrighton; Iheanacho
Arsenal: Macey; Cedric, Saliba, Luiz, Holding, Kolasinac; Elneny, Guendouzi; Pepe, Nketiah, Saka