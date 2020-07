Türkiye'nin 81 ilinden çocuklar satrançta hamle yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu(TSF) ortaklığında "Hamle Yap Hareketsiz Kalma" sloganıyla 7-18 yaş grubuna yönelik çevrim içi satranç turnuvaları düzenlenecek.



Federasyon tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, TSF ve Bakanlık işbirliğinde gerçekleşecek turnuva ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlerden uzak kalan çocuklarda analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.



Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü(ÇHGM) bünyesindeki bakım altında bulunan çocukların katılım göstereceği turnuva öncesinde, çocuklara "www.eba.gov.tr" ve "www.tsf.org.tr" internet sitelerinden çevrim içi eğitim verileceği belirtildi.



Yaş gruplarına özel konuların işleneceği eğitimlerin ardından, il seçmelerinde ilk üçe giren çocuklar, "Türkiye Finali On-line Satranç Turnuvası"nda şampiyonluk mücadelesi vereceği, turnuvaya katılan her çocuğa ise TSF tarafından ücretsiz olarak lisans çıkarılacağı aktarıldı.



Turnuvanın ilk il elemelerinin 13-18 yaş kategorisinde 21 Temmuz'da, 7-12 yaş kategorisinde ise Eylül ayı içerisinde yapılması planlanıyor.



TSF Başkanı Tulay: "Her çocuğun satranç sporu ile tanışmasını istiyoruz"



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 2013 yılından itibaren başarılı projeler gerçekleştirdiklerini söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, şunları kaydetti:



"Türkiye'deki sevgi ve çocuk evlerinde ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile satranç sınıfı açtık. Genel Müdürlük bünyesindeki yetkililere eğitimler vererek antrenör olmalarını sağladık. Biz TSF olarak, ülkemizdeki her çocuğun satranç sporu ile tanışmasını istiyoruz. ÇHGM bünyesinde yer alan çocuklarımızın da yeni normalde aktifleşen faaliyetlerde ilk olarak satranç sporunu istemeleri ve heyecan duymaları bizi fazlasıyla memnun etti. Bu işbirliği sayesinde satranç ailemiz daha da büyüyecek."



"Çocuklar ilk sportif faaliyet olarak satranç sporunu istedi"



Sağlık Bakanlığının verileri dikkate alınarak normalleşme süreci çerçevesinde sportif faaliyetlerine çevrim içi satranç turnuvası ile başladıklarını söyleyen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ise, "Bakım altındaki çocuklarımızın tedbirlere uyma konusundaki duyarlılığı ve önlemlerin sıkı sıkıya uygulanmasıyla üç ay boyunca önemli bir sağlık sorunu yaşamadık." değerlendirmesinde bulundu.



Çocuk bakım kuruluşlarında yaş grubu ve çocukların yetenekleri gözetilerek sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetin gerçekleştirildiğini dile getiren Koç, "Çocuklarımızı büyüme sürecinde her açıdan destekleyerek onları hayata donanımlı bireyler olarak hazırlama gayesindeyiz. Çocukların da fikrini sorduk, onlardan gelen talepleri dikkate alarak bir program hazırladık. Satranç turnuvası yapılacağı için çok mutlu oldular." dedi.