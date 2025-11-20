Türkiye - Romanya Maçı Ne Zaman? İşte Tarihi

FIFA'nın belirlediği uluslararası maç takvimine göre; Türkiye ile Romanya arasındaki Play-Off Yarı Final mücadelesi 26 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.



Maç Türkiye'de Oynanacak



A Milli Takım, kura çekimine 1. Torba'dan (Seribaşı) katıldığı için saha avantajını elinde bulunduruyor. Bu nedenle 26 Mart'taki tek maçlı eleme mücadelesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde, taraftarımızın desteğiyle oynanacak. Maçın hangi stadyumda (İstanbul, Konya, Eskişehir vb.) yapılacağı ise TFF tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.



Tek Maç, Telafi Yok! Karşılaşma "tek maçlı eliminasyon" sistemine göre yapılacak.



90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.



Eşitlik yine bozulmazsa, Dünya Kupası Play-Off Finali'ne çıkan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.



Kazanan takım, 31 Mart 2026'daki final maçına çıkmaya hak kazanacak.

