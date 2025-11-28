28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
0-02'
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
2-1
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
0-03'
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları başladı

Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları, Sakarya'da verilen startla başladı.

calendar 28 Kasım 2025 18:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'daki seremonik startla başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından 30 Kasım'a kadar düzenlenecek yarışlar için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda seremonik start töreni düzenlendi.

Yarış heyecanı, 25 araç ve 50 sporcunun katılımıyla yarın kapalı park alanında yapılacak teknik kontroller ve etap geçişleriyle devam edecek. Program boyunca sporcular, ormanlık alanda "mukavemet" etaplarında mücadele edecek.


Şampiyonada 30 Kasım Pazar günü ise Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirilecek.

Yarışlar, yüksek tempolu yarışları, görsel şöleni ve izleyicilere sunduğu heyecan dolu deneyimlerle Sakarya'nın spor takvimindeki en önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Oganizasyon, şehirde motor sporlarına olan ilgiyi artırmayı, Sakarya'nın tanıtımına katkı sağlamayı ve genç sporcuların yeteneklerini sergileyebileceği platform sunmayı hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.