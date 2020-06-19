Türkiye Karate Federasyonundan sınav tarihleriyle ilgili açıklama

Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı sınav tarihleriyle ilgili değişikliğe gittiğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunca alınan yeni kararlar şöyle:



"2020 haziran dönemi Kyu ve 1. Dan sınavlarının bildirim tarihi, 20 Ağustos 2020 Perşembe gününe kadar uzatılmıştır. 2'nci Dan ve üstü Dan seviyelerinin sınavları, temmuz ve ağustos ayları içerisinde Erzurum, Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır. 2020 yılı antrenör ve hakem vizelerinin geçerlilik süresi, 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."







