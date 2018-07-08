Türkiye, Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu!

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen yıldızlar dünya güreş şampiyonasında Greko-Romen milli takımımız 3. oldu. 110 kiloda dün Muhammet Hamza Bakır'ın ardından bugünde 60 kiloda ülkemizi temsil eden Serhat Kırık İran'lı rakibi Shahin Basaghi Mofrad'ı 4-1 yenerek ikinci altın madalyayı kazanan güreşçimiz oldu. 92 kiloda ki Osman Ayaydın sa bronz madalya mücadelesinde Gürcü Lasha Tvildiani'yi 9-0 sayı tuşu ile yenerek Bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın sonunda Türkiye Grekoromen güreş takımı topladığı 91 puanla Dünya üçüncüsü oldu. 130 puan toplayan İran birinci, 108 puan toplayan Rusya ikinci sırada yer aldı.1 Altın (Hamza ALACA - K.Maraş BŞBld Spor Kulübü)1 Gümüş ( Ömer AĞTAŞ İst. Pendik İhtisas Kulübü)1 Bronz ( Ahmet YÜCEL Amasya GEM)2 Altın MadalyaM.Hamza BAKIR - İst. BŞBLD SporSerhat KIRIK - Sakarya HENDEK BLD Spor Kulübü1 Bronz Madalya(Osman AYAYDIN - Ankara ASKİ Spor )kazandık.Türkiye bu sonuçlarla Grekoromende takım halinde Dünya 3.sü oldu.Türkiye 2018'de Avrupa Şampiyonalarında;Büyüklerde ;5 ALTIN 8 BRONZ 13 MadalyaU23'te 3 Altın 6 Gümüş 8 Bronz 17 MadalyaYıldızlarda ;3 ALTIN 4 Gümüş 5 Bronz 12 Madalya15 Yaşaltı Schoolboys ;2 Altın 6 Gümüş 6 Bronz 14 MadalyaAkdeniz Oyunlarında ;8 Altın 2 Gümüş 3 Bronz 13 MadalyaAvrupa Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları:Dünya Yıldızlar Şampiyonası24 ALTIN 19 GÜMÜŞ 32 BRONZ TOPLAM 75 MADALYA kazandı.Böylelikle Türk güreşi tüm zamanların en iyi performansını sergilemiş oldu.Türkiye güreş federasyonu başkanı Musa Aydın dünya şampiyonasında güreşçilerin ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterekşeklinde konuştu.