Türkiye, Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu!

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te düzenlenen yıldızlar dünya güreş şampiyonasında Greko-Romen milli takımımız 3. oldu. 110 kiloda dün Muhammet Hamza Bakır'ın ardından bugünde 60 kiloda ülkemizi temsil eden Serhat Kırık İran'lı rakibi Shahin Basaghi Mofrad'ı 4-1 yenerek ikinci altın madalyayı kazanan güreşçimiz oldu. 92 kiloda ki Osman Ayaydın sa bronz madalya mücadelesinde Gürcü Lasha Tvildiani'yi 9-0 sayı tuşu ile yenerek Bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonanın sonunda Türkiye Grekoromen güreş takımı topladığı 91 puanla Dünya üçüncüsü oldu. 130 puan toplayan İran birinci, 108 puan toplayan Rusya ikinci sırada yer aldı.
Dünya şampiyonasında Serbest Stilde ;
1 Altın (Hamza ALACA - K.Maraş BŞBld Spor Kulübü)
1 Gümüş ( Ömer AĞTAŞ İst. Pendik İhtisas Kulübü)
1 Bronz ( Ahmet YÜCEL Amasya GEM)
Grekoromende ;
2 Altın Madalya
M.Hamza BAKIR - İst. BŞBLD Spor
Serhat KIRIK - Sakarya HENDEK BLD Spor Kulübü
1 Bronz Madalya
(Osman AYAYDIN - Ankara ASKİ Spor )kazandık.
Türkiye bu sonuçlarla Grekoromende takım halinde Dünya 3.sü oldu.
Türkiye 2018'de Avrupa Şampiyonalarında;
Büyüklerde ;
5 ALTIN 8 BRONZ 13 Madalya
U23'te 3 Altın 6 Gümüş 8 Bronz 17 Madalya
Yıldızlarda ;
3 ALTIN 4 Gümüş 5 Bronz 12 Madalya
15 Yaşaltı Schoolboys ;
2 Altın 6 Gümüş 6 Bronz 14 Madalya
Akdeniz Oyunlarında ;
8 Altın 2 Gümüş 3 Bronz 13 Madalya
Avrupa Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları:
Dünya Yıldızlar Şampiyonası
24 ALTIN 19 GÜMÜŞ 32 BRONZ TOPLAM 75 MADALYA kazandı.Böylelikle Türk güreşi tüm zamanların en iyi performansını sergilemiş oldu.
Türkiye güreş federasyonu başkanı Musa Aydın dünya şampiyonasında güreşçilerin ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek "Güreşte başarı ancak uzun vadede gerçekleşir. Bunun için dur durak demeden çalışıyoruz. Bu yıl tüm yaş kategorilerinde madalya rekorları kırdık. Dünya şampiyonasında 5 yıl aradan sonra ilk kez altın madalya kazandık. Greko-Romen stilde 2 Altın madalya kazandık. Bunlar bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada başarılı olan güreşçiler bizleri ilerleyen yıllarda Olimpiyatlarda temsil edecekler. Yeni Rıza'lar Taha'lar, Yasemin'ler çıkarmak zorundayız. Milli takımlarımızın gösterdiği performanslar bizleri sevindiriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne gerek kurumsallaşma gerekse de başarı adına çok güzel işlerin altına imza atıyoruz. Sistemli çalışmalarla bu başarılarımız devam edecek" şeklinde konuştu.
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Dünya şampiyonasında Serbest Stilde ;
1 Altın (Hamza ALACA - K.Maraş BŞBld Spor Kulübü)
1 Gümüş ( Ömer AĞTAŞ İst. Pendik İhtisas Kulübü)
1 Bronz ( Ahmet YÜCEL Amasya GEM)
Grekoromende ;
2 Altın Madalya
M.Hamza BAKIR - İst. BŞBLD Spor
Serhat KIRIK - Sakarya HENDEK BLD Spor Kulübü
1 Bronz Madalya
(Osman AYAYDIN - Ankara ASKİ Spor )kazandık.
Türkiye bu sonuçlarla Grekoromende takım halinde Dünya 3.sü oldu.
Türkiye 2018'de Avrupa Şampiyonalarında;
Büyüklerde ;
5 ALTIN 8 BRONZ 13 Madalya
U23'te 3 Altın 6 Gümüş 8 Bronz 17 Madalya
Yıldızlarda ;
3 ALTIN 4 Gümüş 5 Bronz 12 Madalya
15 Yaşaltı Schoolboys ;
2 Altın 6 Gümüş 6 Bronz 14 Madalya
Akdeniz Oyunlarında ;
8 Altın 2 Gümüş 3 Bronz 13 Madalya
Avrupa Şampiyonaları, Akdeniz Oyunları:
Dünya Yıldızlar Şampiyonası
24 ALTIN 19 GÜMÜŞ 32 BRONZ TOPLAM 75 MADALYA kazandı.Böylelikle Türk güreşi tüm zamanların en iyi performansını sergilemiş oldu.
Türkiye güreş federasyonu başkanı Musa Aydın dünya şampiyonasında güreşçilerin ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek "Güreşte başarı ancak uzun vadede gerçekleşir. Bunun için dur durak demeden çalışıyoruz. Bu yıl tüm yaş kategorilerinde madalya rekorları kırdık. Dünya şampiyonasında 5 yıl aradan sonra ilk kez altın madalya kazandık. Greko-Romen stilde 2 Altın madalya kazandık. Bunlar bizim iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada başarılı olan güreşçiler bizleri ilerleyen yıllarda Olimpiyatlarda temsil edecekler. Yeni Rıza'lar Taha'lar, Yasemin'ler çıkarmak zorundayız. Milli takımlarımızın gösterdiği performanslar bizleri sevindiriyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne gerek kurumsallaşma gerekse de başarı adına çok güzel işlerin altına imza atıyoruz. Sistemli çalışmalarla bu başarılarımız devam edecek" şeklinde konuştu.
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