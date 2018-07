Türk yüzücülerden bir ilk

Master yüzücüler Kamil Resa Alsaran ile Vural Tandoğan, açık suda önemli bir başarıya imza attı.İstanbul'da borsayla uğraşan 57 yaşındaki Kamil Resa Alsaran ile işletme mühendisi 53 yaşındaki Vural Tandoğan, sırasıyla Manş Denizi, Catalina Kanalı ve Manhattan Adası Maratonu'nu tamamlayarak, açık suda "üçlü taç" (triple crown) unvanını alan ilk Türk yüzücüler oldu.AA muhabirine açıklamada bulunan Kamil Resa Alsaran, son 10 yılda açık suda önemli organizasyonlara katıldığını belirterek, "57 yaşındayım, 47 yaşından beri yüzüyorum. Daha önce de yüzüyordum ama 47 yaşına geldiğimde baktım ki iyi yüzüyorum. Antrenmanlara başladım. Bilinçli antrenman yaptıkça derecelerim daha da iyi oldu. Yaş grubunda sıralamaya girdim ve madalyalar almaya başladım. Daha sonra mesafeleri artırmaya başladım." dedi.Kariyerinde ilk uzun mesafe yüzüşünü Meis-Kaş Yüzme Yarışları'nda gerçekleştirdiğini aktaran Alsaran, şöyle konuştu:"Herkes Meis Adası'na tekneyle giderken ben yüzerek gittim ve yarışarak geldim. Böylece mesafe 2 boy, yani 15 kilometre oldu. Daha sonra bu bu yarışta 3 ve 4 boy yüzerek mesafelerimi artırdım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle Manş'ta yüzmeye karar verdim. Gerekli girişimlerde bulundum ve sonunda 4 Eylül 2012'de Manş'ı geçtim. Uzun yıllar sonra Manş'ta yüzen ilk Türk oldum. Ben yıllar sonra Manş'ı geçince basında çok yer buldu. Bir kapı aralayarak, master yüzücülere örnek oldum. Daha sonra Vural Tandoğan kardeşim aramıza katıldı. O da Manş'ı benim antrenörlüğümde geçti. Ardından beraber başka boğazlarda da yüzdük."Kamil Resa Alsaran, geçen hafta ABD'de Manhattan Adası Maratonu'nu başarıyla tamamladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Orada nehir ile okyanusun karıştığı bir bölgede yüzdük. Aslında nehirde yüzdük ama gelgit dolayısıyla tatlı ve tuzlu suyun karıştığı bir nehir. Vural ile 46 kilometreyi yan yana yüzdük. Manhattan Adası'nı yüzmek kolay değil, su çok kirli. Yanımıza antibiyotik almamız konusunda bizi uyardılar. Su yuttuk ama olumsuz bir şey yaşamadık. İki kişinin 46 kilometreyi aynı tempoda aynı zamanda yüzmesi kolay değil. Bu da bir ilk, çünkü Manhattan'da geçişler tek tekne, tek kano ve tek yüzücüyle olur. Biz geçen sene Catalina Boğazı'nı bir tekne iki yüzücü yüzmüştük. Bunu referans vermiştik. Manhattan'da 46 kilometre 10 saat 15 dakika sürdü. Buradaki yüzüşümüzün ardından bir unvan kazandık. Dünyada yüzücülerin hayal ettiği unvan, 'Triple Crown of Open Water Swimming' unvanıdır. Manş Denizi, Catalina Boğazı ve Manhattan Adası'nı yüzünce bu unvanı kazanıyorsunuz. Şu anda bizimle beraber dünyada bu unvanı kazanmış 179 kişi var. Açık su yüzücülerinin en büyük hayali bu unvanı almak. Bize kısmet oldu. Türkiye'den bunu alan ilk kişileriz. Aynı zamanda bunu başaran ilk Müslümanlarız."Kamil Resa Alsaran, yedi okyanus geçişininin üçünü yüzdüklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Hedefimizde yedi okyanus geçişini (Oceans Seven) başarıyla tamamlamak var. Dünyada bunu yapan 11 kişi bulunuyor. Manş Denizi, Catalina Boğazı, Cebelitarık Boğazı'nı yüzdük. Geriye İrlanda ve İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı, Japonya'daki Tsugaru Boğazı, Hawai'deki Molokai Kanalı ve Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı kaldı. Allah kısmet ederse bunları tamamlamayı planlıyoruz. Bizimle aynı durumda olan camiamızın en hızlılarından Emre Erdoğan da aramızda olacak. İnşallah üçümüz Oceans Seven'i beraber tamamlayacağız. Ancak bu organizasyonlara katılmak çok maliyetli. Örneğin Manş Denizi'ni tek başına geçmenin maliyeti 40 bin lira civarında."Manş Denizi'ni 2012 yılında 13 saat 19 dakika, 2015'te ise 18 saatte tamamladığını belirten Alsaran, Catalina Boğazı'nı 13 saat 1 dakikada, Cebelitarık Boğazı'nı 5 saat 10 dakikada, Manhattan Adası Maratonu'nu ise 10 saat 15 dakikada geçtiklerini sözlerine ekledi.Vural Tandoğan da açık suda zorlu parkurları başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Çocukluğundan beri yüzdüğünü aktaran Tandoğan, şöyle konuştu:"İş hayatı nedeniyle bir süre yüzmeden koptum. Daha sonra boğaz yarışlarında yüzmeye başladım ve birçok yerde açık su yarışlarına katıldım. Ardından Kamil ağabey ile tanıştık. Beni her zaman destekledi. 2016 yılında ben de 14 saat 50 dakikada Manş Denizi'ni geçtim. Catalina Boğazı'nı Kamil ağabey ile yüzdük. 'Üçlü taç'ı alma hayalimiz vardı. Bunun için de Manhattan Adası'nda yüzmemiz gerekiyordu. İş hayatınız devam ederken, bu organizasyonlara katılmak kolay olmuyor. Azimle çalışarak Manhattan'a gittik. Orada kolay yüzeceğimizi düşünmüştük ama bir süre akıntıya karşı yüzdük. Manhattan Adası Maratonu'nda bitişe geldiğimizde yabancıların bizi alkışladığını duyunca çok mutlu olduk. Suyun içinde birbirimize sarılıp ağladık. Çünkü bir ilki daha başarmıştık. Bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz."