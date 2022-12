Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2022'de Avrupa ve dünya şampiyonalarında 104'ü altın 258 madalya kazandıklarını açıkladı.



Ünlü, 2022'de Türk halterine yapılan yatırım ve çalışmaları, elde edilen başarıları ve yeni sezon hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Bu sezon önemli madalyalar kazandıklarını belirten Talat Ünlü, "Bu sene Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek sporcularımız çok başarılı sonuçlar aldı. Arkasından Gençler Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde takım halinde dünya şampiyonu olduk, kadınlarda dünya ikincisi olduk. Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda kadın takımımız dünya şampiyonu oldu, ferdi olarak da altın ve gümüş madalyalarla süslediler. Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'nda yine takım halinde şampiyon olduk." diye konuştu.



Pursaklar Belediyesi iş birliğiyle düzenledikleri Uluslararası Naim Süleymanoğlu Turnuvası'nın da çok beğenildiğini aktaran Ünlü, "Turnuvamız dünyada ses getirdi, şimdi bu turnuvayla ilgili son katıldığımız Kolombiya'daki Dünya Şampiyonası'nda tüm diğer dost federasyon başkanları, herkes övgüyle bahsetti, en önemlisi de Naim Süleymanoğlu'nun adına yakıştı." dedi.



Dünya şampiyonalarının artık olimpiyat için kota müsabakası olduğunu hatırlatan Ünlü, "Dünya şampiyonasında öncelikli hedefimiz kota olmasına rağmen madalyada umudumuz da vardı. Yusuf Fehmi Genç'ten madalya bekliyorduk ama en büyük madalya umutlarımızdan biri de Muhammed Furkan Özbek'ti, bu sporcumuz daha iyi çalışması gerektiğini burada gördü. Muhammed Furkan, gerçekten yetenekli bir sporcu, 2024'te bizim yine en önemli madalya hedeflediğimiz sporcularımızdan birisi." şeklinde konuştu.



Ünlü, erkek milli haltercilerden Yusuf Fehmi Genç, Ferdi Hardal, Kaan Kahriman'ın da 2024 Paris Olimpiyatları için kota alabilecek sporcular arasında olduğunu belirtti.



- Türk halteri 2022'de 104'ü altın 258 madalya kazandı



Talat Ünlü, bu sezon kazandıkları madalyaları tek tek saymayacağını kaydederek, "2022 yılında toplam 258 madalya kazandık, bunun 104'ü altın, 100'ü gümüş ve 54'ü de bronz. Şunun altını çizmek lazım federasyonumuzun kazandığı bu 258 madalyanın tamamı Avrupa ve dünya şampiyonalarında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde alınmış madalyalardır, bu küçümsenecek bir rakam değil. Çünkü bizim zaman olarak her turnuvaya gitme imkanımız da yok. Biz sadece dünya ve Avrupa şampiyonalarıyla olimpiyatlara kota almaya odaklandığımız için küçük turnuvalara katılmıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ünlü, kadın milli haltercilerle ilgili de "Kadınlarda ise Nuray Güngör'ü bu dünya şampiyonasına götüremedik çünkü babası yeni vefat etmişti. Nuray da önümüzdeki süreçte kota müsabakalarına katılacak. Bir diğer sporcumuz Dilara Narin, gerçekten genç ve başarılı bir sporcu, 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyon olmuş, yıldızlarda Avrupa rekorları kırmış bir sporcumuz. O da Kolombiya'da olimpiyat kotası için güzel bir müsabaka çıkardı. Türk halteri doğru ve güzel bir yolda emin adımlarla ilerliyor" şeklinde görüş belirtti.



- "2024 Kıtalararası Halter Şampiyonası'nı Antalya'da düzenleyeceğiz"



Olimpiyat kotası için halterin sıkletlerinde bir azalma olduğunu dile getiren Ünlü, "Halter adına olimpiyatlarda 60'ı kadın 120 sporcu yarışacak ve her sıklette aynı ülkeden sadece bir sporcu yarışacak. Bizim kota hedefimiz maksimum 3 kadın 3 erkekle almak ama öyle tahmin ediyorum 2 kadın-2 erkek sporcu kotamız olur. Kota almak çok önemli ama akabinde en iyi şekilde değerlendirip olimpiyatta kürsüye çıkabilmek önemli. Bunun için gerekli her türlü adımı atıyoruz." diye konuştu.



Olimpiyata kota verecek önemli bir müsabakayı da ilk kez Antalya'da 2024 şubat ayında düzenleyeceklerini belirten Ünlü, şunları kaydetti:



"2024 Paris Olimpiyatları için son kota müsabakası olan '2024 Kıtalararası Halter Şampiyonası'nı Antalya'da düzenleyeceğiz. Gerekli görüşmeleri yaptık Avrupa Federasyon Başkanı da bizi kırmadı ve bu şampiyonayı bize verdi. Şunu da belirtmek istiyorum, olimpiyat oyunlarının olduğu sene dünya şampiyonası yapılmaz ama ilk defa 2024'te olimpiyat oyunlarından sonra bir dünya şampiyonası yapmayı planlıyorlar. Bunu da bana Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Başkanı Sayın Mohammed Hasan Jalood Alshammarı, 'Eğer böyle bir şey yaparsak bütün ülke federasyonlarıyla görüşüyorum, en büyük arzumuz Türkiye'de yapmak, biz de gerekli desteği veririz' dedi. 2024'e kota veren bir kıta müsabakasını Antalya'da yapmak bizim için son derece önemli. İnşallah ülkemize yakışır bir şekilde çok güzel bir müsabaka yapacağız."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ