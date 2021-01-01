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Trae Young, bu akşam Noel maçında yok!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, takımın bu akşam New York Knicks'e karşı oynayacağı Noel Günü maçı için, sağlık ve güvenlik protokollerinde yer alan dokuz Hawks oyuncusu arasında yer alacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, takımın bu akşam New York Knicks'e karşı oynayacağı Noel Günü maçı için, sağlık ve güvenlik protokollerinde yer alan dokuz Hawks oyuncusu arasında yer alacağı bildirildi.

Clint Capela, Sharife Cooper, Wes Iwundu, Danilo Gallinari, Kevin Huerter, Timothe Luwawu-Cabarrot, Onyeka Okongwu ve Lou Williams'ın da KOVID protokollerinde yer aldığı kaydedildi.

Forvet Cam Reddish ve guard Delon Wright'ın ayak bileği burkulması sakatlıklarından dönmelerinin ise muhtemel olduğu söylendi.

Young, 19 Aralık'ta protokollere giren ilk Hawks oyuncusu olmuştu. Takım, yokluk muafiyetlerini kullanarak üç oyuncuyla 10 günlük anlaşma imzalamıştı: Lance Stephenson, Malcolm Hill ve bir maç oynadıktan sonra protokollere giren Iwundu.


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