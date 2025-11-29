Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırladı.



Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo mavililer, 3-1'lik skorla kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada penaltı ve 50. dakikada Paul Onuachu ve 56. dakikada Ernest Muçi kaydetti.

Paul Onuachu, ilk yarıda penaltıdan kaydettiği golün ardından RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca'yı unutmadı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Konyaspor'un tek golü ise dakika 17. dakikadanun kendi kalesine attığı gol ile geldi.Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor'un ise ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı.Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de 11 gole ulaştı.Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 31'e yükseltti. Konyaspor, 15 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Bordo-mavililerde RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan oyunculardan Visca, kadroda yer almazken Folcarelli ve Augusto, yedek kulübesinde görev bekledi.Teknik direktör Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine geçen hafta sonradan oyuna girerek iki golle galibiyette önemli rol oynayan Ernest Muçi, kırmızı kart cezası sona eren Bouchouari ve Olaigbe'ye 11'de görev verdi.Bouchouari ilk kez ilk 11'de forma giydiği Karadeniz ekibinde ligin 12. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Savic, yine kadroda yer almadı.Mücadelenin 7. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Bjorlo, yay üzerinden ceza sahasına giren Umut'a yerden pasını gönderdi. Umut'un sağ ayağının içiyle gelişine yaptığı vuruşta kaleci Onana topu çıkarmayı başardı.17. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Andzouana, çaprazdan sağ ayağının üstüyle uzak köşeye vuruşunu yaptı. Okay'a çarpan top filelere gitti.Karşılaşmanın 40. dakikasında Trabzonspor'da Zubkov'un pasına yayın sağından hareketlenen Muçi, kaleciyi geçmek isterken Bahadır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip penaltı itirazlarında bulundu.Maçın hakem Alper Akarsu, Muçi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu izlemek için monitöre gitti.Muçi'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu VAR monitöründe İnceleyen maçın hakemi Alper Akarsu, müdahalenin penaltı gerektirdiğini belirtti ve beyaz noktayı işaret etti.43. dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Onuachu, sağ ayağının içiyle sol köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Bahadır ile meşin yuvarlak farklı köşelere gitti.İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.Mücadelenin 50. dakikasında sol kanattan topla birlikte atağa katılan Mustafa, Olaigbe ile verkaç yapıp sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Mustafa'nın sağ ayağının ucuyla dokunduğu topu Onuachu penaltı noktasının solunda çok iyi kontrol etti. Önünü boşaltan Onuachu, sağ ayağının içiyle sağ köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti.Dakikalar 56'yı gösterirken Trabzonspor'un sol korner bayrağının hemen önünden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Muçi, sağ ayağının üst içiyle uzak köşeye çok sert vurdu. Meşin yuvarlak iki direğin arasından filelere gitti.59. dakikada sağ kanatta Zubkov ile verkaç yapıp ceza sahasına giren Bouchouari, kale sahasına yerden ortaladı. Kaleci Bahadır'ın ayağıyla dokunduğu top kale sahasına sekti. O bölgeye hareketlenen Onuachu kafayı vurdu. Savunma topu çizgiden çıkarmayı başardı.70. dakikada Melih'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jin-Ho Jo, ilk rakibinden sıyrılıp sol ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Onana topu çıkarmayı başardı.Dakikalar 80'i gösterirken Zubkov'un pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Sikan, ikiye bir pozisyonda ceza sahası sağ çaprazında oldukça müsait durumda vuruşunu yapmayıp, solundaki Onuachu'yu topla buluşturmak istedi ancak Uğurcan son anda araya girip mutlak bir golü önledi.85. dakikada sol kanattan ileri çıkan Guilherme, son çizgiye inip ön direğe ortasını yaptı. Melih Bostan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak karşılaşma için Papara Park'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.Başkan Doğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na kulübün 1975-76 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi beyaz formayı hediye etti.Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin sezonun 10. haftasında İkas Eyüpspor'a attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonunun oylamasında Ekim ayının golü seçildi.Futbolcuya ödülünü karşılaşması öncesi kulüp başkan yardımcısı Kemal Ertürk verdi.Öte yandan Papara Park tribünlerinde boşluklar görülürken az sayıda TÜMOSAN Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

4. dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bahadır Güngördü, topu kale direğinin üstünden kornere gönderdi.



5. dakikada Biorlo'nun pasında Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Onana, gole izin vermedi.



14. dakikada sağ taraftan Andzouana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Bardhi, uygun durumda kötü vuruşla topu auta attı.



17. dakikada ceza alanı içinde Andzouana'nın şutunda Okay Yokuşlu'nun müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-1.



24. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.



40. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Zubkov'un pasında Muçi, kaleci Bahadır Güngördü'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Önce aut kararı veren karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.



43. dakikada Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





46. dakikada Bouchouari'nin geri pasında araya girerek topu alan Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.



50. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Olaigbe'nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Onuachu, yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.



56. dakikada Muçi, şık bir frikik golüne imza attı. Bordo-mavili futbolcu, sol taraftan son çizgiye yakın dar açıdan topu kaleci Bahadır Güngördü'nün üzerinden filelere yolladı: 3-1.



58. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün müdehalesiyle havalanan topu Onuachu, kaleye gönderdi ancak çizgi önünden Andzouana, tehlikeyi uzaklaştırdı.



69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Jin Ho'nun şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.



85. dakikada Pedrinho'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Melih Bostan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.



90+4. dakikada Kaan Akyazı'nın soldan ortasında arka direkte Andzouana'nın şutunda top, üst direkten oyun alanına döndü.





Stat: Papara Park



Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen



Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Baniya), Oulai, Bouchouari (Dk. 72 Sikan), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Muçi (Dk. 85 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 72 Arif Boşluk), Onuachu



TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş (Dk. 58 Yasir Subaşı), Guilherme, Jin Ho, Bjorlo (Dk. 87 İsmail Esat Buğa), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Kaan Akyazı), Muleka, Bardhi (Dk. 58 Pedrinho), Umut Nayir (Dk. 81 Melih Bostan)



Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 50 Onuachu, Dk. 55 Muçi (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 55 Muleka, Dk. 77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 77 Oulai (Trabzonspor)



