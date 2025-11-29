29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
1-061'
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-0
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
3-1
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
1-0
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-0
29 Kasım
Lugano-Sion
1-1
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
1-0
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
1-3
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
3-1
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-1
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
1-290'
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
1-490'
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
1-178'
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-290'
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-1
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-0
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
1-163'
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Trabzonspor, zirve inadını üç golle sürdürdü!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazandı.

calendar 29 Kasım 2025 21:57 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 22:08
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, zirve inadını üç golle sürdürdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor'u ağırladı.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo mavililer, 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada penaltı ve 50. dakikada Paul Onuachu ve 56. dakikada Ernest Muçi kaydetti. 



Konyaspor'un tek golü ise dakika 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor'un ise ligde galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bu sezon Süper Lig'de 11 gole ulaştı.

PAUL ONUACHU, EDIN VISCA'YI UNUTMADI

Paul Onuachu, ilk yarıda penaltıdan kaydettiği golün ardından RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca'yı unutmadı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 31'e yükseltti. Konyaspor, 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavililerde RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan oyunculardan Visca, kadroda yer almazken Folcarelli ve Augusto, yedek kulübesinde görev bekledi.

Teknik direktör Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine geçen hafta sonradan oyuna girerek iki golle galibiyette önemli rol oynayan Ernest Muçi, kırmızı kart cezası sona eren Bouchouari ve Olaigbe'ye 11'de görev verdi.

Bouchouari ilk kez ilk 11'de forma giydiği Karadeniz ekibinde ligin 12. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Savic, yine kadroda yer almadı.

İLK TEHLİKE KONYASPOR'DAN

Mücadelenin 7. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Bjorlo, yay üzerinden ceza sahasına giren Umut'a yerden pasını gönderdi. Umut'un sağ ayağının içiyle gelişine yaptığı vuruşta kaleci Onana topu çıkarmayı başardı.

KONYASPOR ÖNE GEÇTİ

17. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Andzouana, çaprazdan sağ ayağının üstüyle uzak köşeye vuruşunu yaptı. Okay'a çarpan top filelere gitti.



VAR İNCELEMESİ SONRASI TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 40. dakikasında Trabzonspor'da Zubkov'un pasına yayın sağından hareketlenen Muçi, kaleciyi geçmek isterken Bahadır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip penaltı itirazlarında bulundu.

Maçın hakem Alper Akarsu, Muçi'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu izlemek için monitöre gitti.

Muçi'nin ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonu VAR monitöründe İnceleyen maçın hakemi Alper Akarsu, müdahalenin penaltı gerektirdiğini belirtti ve beyaz noktayı işaret etti.

ONUACHU SKORA DENGE GETİRDİ

43. dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Onuachu, sağ ayağının içiyle sol köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Bahadır ile meşin yuvarlak farklı köşelere gitti.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.



ONUACHU TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Mücadelenin 50. dakikasında sol kanattan topla birlikte atağa katılan Mustafa, Olaigbe ile verkaç yapıp sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Mustafa'nın sağ ayağının ucuyla dokunduğu topu Onuachu penaltı noktasının solunda çok iyi kontrol etti. Önünü boşaltan Onuachu, sağ ayağının içiyle sağ köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti.

MUÇI HARİKA BİR GOLLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

Dakikalar 56'yı gösterirken Trabzonspor'un sol korner bayrağının hemen önünden kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Muçi, sağ ayağının üst içiyle uzak köşeye çok sert vurdu. Meşin yuvarlak iki direğin arasından filelere gitti.



SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

59. dakikada sağ kanatta Zubkov ile verkaç yapıp ceza sahasına giren Bouchouari, kale sahasına yerden ortaladı. Kaleci Bahadır'ın ayağıyla dokunduğu top kale sahasına sekti. O bölgeye hareketlenen Onuachu kafayı vurdu. Savunma topu çizgiden çıkarmayı başardı.

ONANA'DAN GEÇİT YOK

70. dakikada Melih'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jin-Ho Jo, ilk rakibinden sıyrılıp sol ayağının üstüyle yakın köşeye sert vurdu. Kaleci Onana topu çıkarmayı başardı.

SAVUNMADAN KRİTİK MÜDAHALE

Dakikalar 80'i gösterirken Zubkov'un pasıyla sağdan savunma arkasına sarkan Sikan, ikiye bir pozisyonda ceza sahası sağ çaprazında oldukça müsait durumda vuruşunu yapmayıp, solundaki Onuachu'yu topla buluşturmak istedi ancak Uğurcan son anda araya girip mutlak bir golü önledi.

DİREKTEN DIŞARIYA

85. dakikada sol kanattan ileri çıkan Guilherme, son çizgiye inip ön direğe ortasını yaptı. Melih Bostan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

HACIOSMANOĞLU İLE DOĞAN BİR ARAYA GELDİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak karşılaşma için Papara Park'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na kulübün 1975-76 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi beyaz formayı hediye etti.

OULAI'YE MAÇ ÖNCESİ ÖDÜL

Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin sezonun 10. haftasında İkas Eyüpspor'a attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonunun oylamasında Ekim ayının golü seçildi.

Futbolcuya ödülünü karşılaşması öncesi kulüp başkan yardımcısı Kemal Ertürk verdi.

Öte yandan Papara Park tribünlerinde boşluklar görülürken az sayıda TÜMOSAN Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bahadır Güngördü, topu kale direğinin üstünden kornere gönderdi.

5. dakikada Biorlo'nun pasında Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Onana, gole izin vermedi.

14. dakikada sağ taraftan Andzouana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Bardhi, uygun durumda kötü vuruşla topu auta attı.

17. dakikada ceza alanı içinde Andzouana'nın şutunda Okay Yokuşlu'nun müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-1.

24. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Zubkov'un pasında Muçi, kaleci Bahadır Güngördü'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Önce aut kararı veren karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada Bouchouari'nin geri pasında araya girerek topu alan Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti. 

50. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Olaigbe'nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Onuachu, yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

56. dakikada Muçi, şık bir frikik golüne imza attı. Bordo-mavili futbolcu, sol taraftan son çizgiye yakın dar açıdan topu kaleci Bahadır Güngördü'nün üzerinden filelere yolladı: 3-1.

58. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün müdehalesiyle havalanan topu Onuachu, kaleye gönderdi ancak çizgi önünden Andzouana, tehlikeyi uzaklaştırdı.

69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Jin Ho'nun şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

85. dakikada Pedrinho'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Melih Bostan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada Kaan Akyazı'nın soldan ortasında arka direkte Andzouana'nın şutunda top, üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Papara Park

Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen 

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Baniya), Oulai, Bouchouari (Dk. 72 Sikan), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Muçi (Dk. 85 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 72 Arif Boşluk), Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş (Dk. 58 Yasir Subaşı), Guilherme, Jin Ho, Bjorlo (Dk. 87 İsmail Esat Buğa), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Kaan Akyazı), Muleka, Bardhi (Dk. 58 Pedrinho), Umut Nayir (Dk. 81 Melih Bostan)

Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 50 Onuachu, Dk. 55 Muçi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muleka, Dk. 77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 77 Oulai (Trabzonspor)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.