Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alırsa kapıdaki tehlike

Trabzonspor, 6 milyon euro verip Sörloth'un tapusunu alırsa, bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak.

Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini alırsa kapıdaki tehlike
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27 Mayıs 2020 13:26
Trabzonspor'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen ve Avrupa devlerinin gözdesi olan Sörloth'un 6 milyon Euro olan opsiyon hakkının kullanılmaması bir süredir eleştiri konusu oluyordu.

Karadeniz Gazetesi'nin özel haberine göre; Bordo-Mavili yönetim 6 milyon Euro'yu verip yıldız golcünün tapusunu alırsa, bu kez büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak. Yapılan sözleşmede buy out (15 Milyon Euro'ya serbest kalır) maddesinin bulunduğu ortaya çıktı. Eğer Trabzonspor Sörloth'u bonservisi ile alırsa, bir takım bu parayı yatırıp Norveçliyi transfer edebilecek.

Bu nedenle Trabzonspor yönetiminin Sörloth'un bonservisini almakta acele etmediği gelecek sezon 6 Milyon Euro'yu yatırıp oyuncunun opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

Ayrıca Bordo-Mavililerin opsiyonunu kullanması durumunda Sörloth ile yeniden masaya oturup buy out maddesini kaldırmasını da isteyeceği ifade edildi.

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KAPIDAKİ TEHLİKE; BUY-OUT
KAPIDAKİ TEHLİKE; BUY-OUT
Trabzonspor, 6 milyon euroya Sörloth'un tapusunu alırsa sürpriz bir gelişme olacak
 
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