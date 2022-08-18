Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için teklif!

Trabzonspor'un, Panathinaikos'ta forma giyen Dimitrios Kourbelis için resmi teklif yaptığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için teklif!
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18 Ağustos 2022 17:47
Kadrosunda Anastosios Bakasetas ve Manolis Siopis'i bulunduran Trabzonspor'un, bir başka Yunan oyuncu Dimitrios Kourbelis için de teklif yaptığı aktarıldı.

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF

Yunanistan basınında yer alan haberde, bordo-mavililerin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Panathinaikos'un kapısını 650 bin euro'luk teklifle çaldığı belirtildi.

650 BİN EURO'YA RET

Panathinaikos'un takımın kaptanı da olan Kourbelis için gelen bu teklifi çok düşük bulduğu ve geri çevirdiği ifade edildi. Yunan temsilcisinin, bu rakamlara oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Ön liberonun yanı sıra, orta saha ve stoperde de görev alabilen Dimitrios Kourbelis'in Panathinaikos ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

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