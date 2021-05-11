Trabzonspor'dan Cornelius için 4 milyon euro

Trabzonspor'da forvet transferi için teknik direktör Abdullah Avcı'nın olmazsa olmaz olarak gördüğü Danimarkalı Cornelius için yapılan görüşmeler resmiyete döküldü. Yetkili menajerler oyuncu ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kat edince satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma kulübüne resmi teklifi yaptı.



Bu teklifin detayları da ortaya çıkarken Trabzonspor'un tecrübeli golcünün bonservisi için 4 milyon Euro bonservis önerdiği ve bu rakamı 3 eşit taksitle halinde ödeyeceğini vurguladığı belirtildi. Parma'nın Cornelius için beklentisi ise 5 milyon Euro. Menajerlerin İtalya'dan ayrıldığı ve bundan sonraki sürecin Türkiye'den takip edileceği ifade edildi.



DANİMARKA'NIN BANKOSU



28 yaşında ve 1.93 boyunda olan Cornelius, Danimarka Milli Takımı'nda da 29 kez forma giydi ve 9 gol attı.



