Trabzonspor'da yabancı transferleri tam isabet

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son yılların en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkat çekiyor.



Konferans Ligi'nde 5, ligde ise 8 haftalık periyotta 21 gol kaydeden Fırtına'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancılardan geldi.



8 farklı ismin golle buluştuğu bordo-mavililerde, Bakasetas ligde attığı 5 golle en skorer isim. Nwakaeme lig ve Avrupa'da 5 kez fileleri sarstı. Cornelius 3 golle onları takip etti. Djaniny, Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er kez sahne aldı.



