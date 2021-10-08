Trabzonspor'da yabancı transferleri tam isabet

Fırtına'nın 2021-22 sezonunda Süper lig ve Avrupa'da kaydettiği 21 golün 20'sinde yabancılarının imzası var. Diğerini de Konyalı Hadziahmetovic kendi kalesine attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da yabancı transferleri tam isabet
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08 Ekim 2021 11:04
Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son yılların en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, yabancı oyuncuların skora sağladıkları katkı dikkat çekiyor.

Konferans Ligi'nde 5, ligde ise 8 haftalık periyotta 21 gol kaydeden Fırtına'da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancılardan geldi.

8 farklı ismin golle buluştuğu bordo-mavililerde, Bakasetas ligde attığı 5 golle en skorer isim. Nwakaeme lig ve Avrupa'da 5 kez fileleri sarstı. Cornelius 3 golle onları takip etti. Djaniny, Gervinho, Hamsik, Edgar ve Hugo ise 1'er kez sahne aldı.


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