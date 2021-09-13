Trabzonspor'da tepkiler Abdülkadir'e: 'Düzgün oyna!'

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Galatasaray derbisi sırasında tepki çeken isim oldu.



İlk gol öncesi topu kaptıran ve kaptırdığı top gole dönüşen Abdülkadir Ömür, yenilen ikinci gol sonrasında da tepki çekti. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Abdülkadir Ömür'ün üstüne forma atarak 'Düzgün top oyna' dedi.



Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı.



Abdülkadir Ömür sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı. Takım arkadaşları, yedek kulübesinde Abdülkadir'i teselli etmeye başladı.



Öte yandan, 22 yaşındaki oyuncu Trabzonspor formasıyla çıktığı 100. lig maçına çıktı.



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Bazı oyuncular hata yapsa da sempatiktir bir süre. Tam fit duruma gelecekken önemli bir sakatlık ve tekrar dip yaptı, hem mental, hem fiziksel olarak. Trabzonspor, Abdülkadir Parmak için de aynısını yaşadı. Trabzon'un çocuğu da olmak kolay değil, çıkarken yuhalanmak canınızı acıtabilir. Abdülkadir Ömür keşke gitseydi ama keşkelerle olmuyor. Toparlayacaktır.



