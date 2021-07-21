Trabzonspor'da sol bek transferi için geri sayım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer çalışmaları için Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile fikir alışverişinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, bu toplantıda, "Sol bek transferini kamp bitene kadar yaparsak çok verimli olur" ifadelerini kullandı.



Bunun üzerine yönetim kurulu da öncelikle uzun süredir temas halinde olunan İsmail Köybaşı ile yapılan görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanıyor.



Yabancı sol bek için görüşülen Ezgjan Alioski transferi için de son yapılan tekliflere bir cevap verilmesi talep edilecek ve ona göre yeni bir yol haritası çizilecek.



