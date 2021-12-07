Trabzonspor'da Nwakaeme büyülüyor

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Tony Nwakaeme, Bordo-Mavili takımdaki en iyi performansını bu sezon gösteriyor. 15 haftada 6 gol, 6 asistlik katkı sağlayan Nwakaeme, aynı zamanda ligin en çok skor üreten ismi...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme büyülüyor
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07 Aralık 2021 11:20
Anthony Nwakaeme, kariyer sezonunu yaşıyor...

Süper Lig 'de 15 haftalık periyotta 14 maçta görev yapan Nijeryalı futbolcu, 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 da asist yaptı. Trabzonspor 'da 4. yılını geçiren Nwakaeme, geçtiğimiz sezonlarda aynı dönemde sırasıyla 3 gol 1 asist, 4 gol 4 asist ve 2 gol 1 asistlik istatistik yakalamıştı.

Bordo-Mavili takımdaki en iyi sezon başlangıcına imza atan Nwakaeme, aynı zamanda Süper Lig'in de en çok skor üreten ismi. Nwakaeme'yi, Kasımpaşa'dan Umut Bozok (6 gol, 5 asist), Başakşehir'den Visca (2 gol, 8 asist), Sivasspor 'dan Gradel (2 gol, 8 asist) ve takım arkadaşı Bakasetas (7 gol, 3 asist) takip ediyor.

10 gol, 10 asisti var

Geçen sezon 34 lig karşılaşmasında 7 gol, 6 asistlik katkı gösteren 32 yaşındaki oyuncu, 1 gol daha atarsa şimdiden geçtiğimiz yılı yakalayacak. Nwakaeme'nin en iyi performansı ise 2018-2019'daydı. O sezonu 10 gol, 10 asistle tamamlamıştı. Fırtına'nın sihirbazı, rekora koşuyor. 


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