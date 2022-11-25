Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor!

Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2022 14:07
Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmasının ardından dinamik ısınma gerçekleştirdi.

Antrenman, aktivasyon, mobilizasyon ve genel kuvvet çalışmaları ile sona erdi.

Takım, hazırlıklarına cumartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ