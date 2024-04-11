Trabzonspor'da gündem yine Torres

Trabzonspor'un, Sevilla forması giyen Oliver Torres ile anlaşmasının yakın olduğu öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da gündem yine Torres
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11 Nisan 2024 11:01
Sevilla ile kontratı bitecek olan Oliver Torres, Trabzonspor'un gündemine gelmişti. 29 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı da onay verirken, İspanya basını anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.

Atletico Madrid ve Porto gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Torres, hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta görev yapıyor. İspanyol medyası, Trabzonspor'un yıldız futbolcuya 3 senelik cazip bir kontrat önerdiğini yazdı.

Sevilla'da bu sezon 33 maçta süre bulan 29 yaşındaki Torres, 2 asist yaptı.

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