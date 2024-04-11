Sevilla ile kontratı bitecek olan Oliver Torres, Trabzonspor'un gündemine gelmişti. 29 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Abdullah Avcı da onay verirken, İspanya basını anlaşmanın yakın olduğunu yazdı.
Atletico Madrid ve Porto gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Torres, hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta görev yapıyor. İspanyol medyası, Trabzonspor'un yıldız futbolcuya 3 senelik cazip bir kontrat önerdiğini yazdı.
Sevilla'da bu sezon 33 maçta süre bulan 29 yaşındaki Torres, 2 asist yaptı.
Atletico Madrid ve Porto gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Torres, hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta görev yapıyor. İspanyol medyası, Trabzonspor'un yıldız futbolcuya 3 senelik cazip bir kontrat önerdiğini yazdı.
Sevilla'da bu sezon 33 maçta süre bulan 29 yaşındaki Torres, 2 asist yaptı.
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