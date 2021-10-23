Trabzonspor'da Bakasetas seferberliği

Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas'ın son antrenmanda arka adalesinden sakatlık yaşadığı belirlendi.

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Trabzonspor'da Bakasetas seferberliği
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23 Ekim 2021 11:05
Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas, son antrenmanda arka adalesinden sakatlık yaşadı.

MR'ı çekilen Bakaetas Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bakasetas'ın durumu kısa süre içinde belli olacak.

Anastasios Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 9 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. 3 kez de asist yapan Yunan oyuncu performansıyla adeta lider Trabzonspor'u sırtladı.


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