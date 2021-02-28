Tottenham'ın kabusu son buldu! Bale yıldızlaştı...

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta mücadelesinde Tottenham, konuk ettiği Burnley'i 3-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'ın kabusu son buldu! Bale yıldızlaştı...
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28 Şubat 2021 18:53
İngiltere Premier Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Tottenham, Burnley'i ağırladı.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele, Tottenham'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2. ve 55. dakikada Gareth Bale, 15. dakikada Harry Kane ve 31. dakikada Lucas Moura kaydetti.

Bu sonucun ardından 2 maç aradan sonra kazanan Tottenham, puanını 39'a yükseltti ve 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Burnley ise 28 puanla 15. sırada yer buldu.

Tottenham, gelecek hafta Fulham deplasmanına konuk olacak. Burnley ise Leicester'ı ağırlayacak.



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