Tisserand: 'Lemos ya da Serdar farketmez'

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ve Ademi, Beşiktaş karşısında alınan 4-3'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.



Marcel Tisserand



Her şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Bugün Lemos ile oynadım. Gelecek hafta belki Serdar ile oynayacağım. Benim için hiçbir fark yok. Kendi oyunumu oynamaya çalışacağım.



Kemal Ademi



Taraftarsız tam anlamıyla bir derbi olmuyor. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çalışıp bunu telafi edeceğiz.3 gol attık. Çok pozisyona girdik. Ders çıkarıp önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz.



