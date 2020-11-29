Tisserand: "Lemos ya da Serdar farketmez"

Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tisserand: 'Lemos ya da Serdar farketmez'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2020 21:17
Fenerbahçeli futbolcu Tisserand ve Ademi, Beşiktaş karşısında alınan 4-3'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Marcel Tisserand

Her şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Bugün Lemos ile oynadım. Gelecek hafta belki Serdar ile oynayacağım. Benim için hiçbir fark yok. Kendi oyunumu oynamaya çalışacağım.

Kemal Ademi

Taraftarsız tam anlamıyla bir derbi olmuyor. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çok çalışıp bunu telafi edeceğiz.3 gol attık. Çok pozisyona girdik. Ders çıkarıp önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için