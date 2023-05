TİP milletvekilleri kimler 2023: TİP milletvekili sayısı! TİP kaç milletvekili çıkardı?

TİP milletvekili adayları listesinde kimler var? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. TİP milletvekili aday listeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2023 TİP milletvekilleri kimler? İşte, TİP milletvekili tam aday listesi! Ahmet Şık, Barış Atay, Sera Kadıgil, Erkan Baş meclise girdi mi?Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde dört milletvekili çıkardı. TİP'ten Meclis'e giren isimler Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Can Atalay oldu.Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM'de önümüzdeki dönemde de dört vekille temsil edilecek.Parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, TİP TBMM'de dört sandalye kazandı.Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul'dan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanı sıra partinin diğer milletvekili adaylarından Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de yeniden Meclis'e girmeye başardı.TİP'in yüzde 8,69 oy aldığı Hatay'dan ise milletvekili adayı Can Atalay TBMM'ye girdi.Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Gezi tutuklusu Can Atalay'ın cezaevinden çıkabilmesi için Hatay ilk sıra adaylığından vazgeçtiğini açıklamıştı.Atay, büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan Hatay'ın yerine Antalya'da ikinci sıradan aday gösterilmişti. Ancak TİP, Antalya'dan milletvekili çıkaramadı.TİP'in yüzde 5,69 oy aldığı Muğla'daki milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ da Meclis'e giremedi.TİP'in İzmir milletvekili adaylarından İrfan Değirmenci de Meclis'e seçilemedi.AA verileri, seçime Emek ve Özgürlük İttifakı içinde ancak kendi logosu ve listesiyle giren TİP'in Türkiye genelindeki oyunun yüzde 1,71 olduğunu ortaya koydu.