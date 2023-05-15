Haber Tarihi: 15 Mayıs 2023 12:31 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023 12:31

TİP milletvekilleri kimler 2023: TİP milletvekili sayısı! TİP kaç milletvekili çıkardı?

TİP milletvekilleri kimler 2023: TİP milletvekili sayısı! TİP kaç milletvekili çıkardı? TİP 4 milletvekili isimleri belli oldu. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları büyük oranda belli olurken Türkiye İşçi Partisi'nden TBMM'ye sadece 4 milletvekili girebildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde dört milletvekili çıkardı. TİP'ten Meclis'e giren isimler Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Can Atalay oldu. İşte TİP 4 milletvekili isimleri..

TİP milletvekilleri kimler 2023: TİP milletvekili sayısı! TİP kaç milletvekili çıkardı?
Abone Ol
TİP milletvekili adayları listesinde kimler var? Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. TİP milletvekili aday listeleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2023 TİP milletvekilleri kimler? İşte, TİP milletvekili tam aday listesi! Ahmet Şık, Barış Atay, Sera Kadıgil, Erkan Baş meclise girdi mi?

TİP MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ 2023

Türkiye İşçi Partisi (TİP) resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde dört milletvekili çıkardı. TİP'ten Meclis'e giren isimler Erkan Baş, Ahmet Şık, Sera Kadıgil ve Can Atalay oldu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) TBMM'de önümüzdeki dönemde de dört vekille temsil edilecek.

Parlamento seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, TİP TBMM'de dört sandalye kazandı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, İstanbul'dan TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanı sıra partinin diğer milletvekili adaylarından Ahmet Şık ve Sera Kadıgil de yeniden Meclis'e girmeye başardı.

TİP'in yüzde 8,69 oy aldığı Hatay'dan ise milletvekili adayı Can Atalay TBMM'ye girdi.

Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın Gezi tutuklusu Can Atalay'ın cezaevinden çıkabilmesi için Hatay ilk sıra adaylığından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Atay, büyüdüğü ve seçmen desteği bulunan Hatay'ın yerine Antalya'da ikinci sıradan aday gösterilmişti. Ancak TİP, Antalya'dan milletvekili çıkaramadı.

TİP'in yüzde 5,69 oy aldığı Muğla'daki milletvekili adayı Mehmet Aslantuğ da Meclis'e giremedi.


TİP'in İzmir milletvekili adaylarından İrfan Değirmenci de Meclis'e seçilemedi.

AA verileri, seçime Emek ve Özgürlük İttifakı içinde ancak kendi logosu ve listesiyle giren TİP'in Türkiye genelindeki oyunun yüzde 1,71 olduğunu ortaya koydu.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
TİP
Gündem

Diğer Haberler

Göztepe'nin playoff yolunda rakibi Rizespor Göztepe Göztepe'nin playoff yolunda rakibi Rizespor
Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi!
Kasımpaşa'nın kritik virajı: Sivasspor! Kasımpaşa Kasımpaşa'nın kritik virajı: Sivasspor!
Dev maçın hakemi belli oldu Futbol Dev maçın hakemi belli oldu
Galatasaray ile İstanbulspor 46. randevuda Galatasaray Galatasaray ile İstanbulspor 46. randevuda
Robert Prosinecki: 'Galatasaray bırakmaz' Galatasaray Robert Prosinecki: "Galatasaray bırakmaz"
Lider Galatasaray'da 1 eksik, 4 sınırda! Galatasaray Lider Galatasaray'da 1 eksik, 4 sınırda!
Fenerbahçe'ye Montella ve Pirlo önerisi Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Montella ve Pirlo önerisi
Gelecek Partisi milletvekili adayları 2023: Gelecek Partisi oy oranı ne kadar, yüzde kaç? Gündem Gelecek Partisi milletvekili adayları 2023: Gelecek Partisi oy oranı ne kadar, yüzde kaç?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nantes'ta Mustafa Muhammed kadro dışı!
2
Galatasaray'ın transferde rakibi Real Betis; Hector Bellerin
3
Jorge Jesus yoksa Fenerbahçe sil baştan!
4
Fenerbahçe'den Origi atağı
5
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu için karar
6
Arsenal, City'nin önünü açtı! Emirates'te büyük hüsran
7
İspanya'da şampiyon Barcelona oldu!

SON HABERLER

yukarı ok