Haber Tarihi: 29 Nisan 2024 15:54 - Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2024 15:54

TikTok Türkiye'de kapanacak mı, yasaklandı mı? 2024

Son günlerde toplum sağlığını bozan içeriklerle gündeme gelen TikTok platformu kapanacak mı? Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim" dedi. Peki TikTok kapanıyor mu, kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı?

TikTok Türkiye'de kapanacak mı, yasaklandı mı? 2024
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Son zamanlarda dijital mecralarda ahlaki değerlere zarar veren içeriklerin artması ve her gün akılları zorlayan paylaşımların görülmesi, toplumun geleceği konusunda insanları endişelendirmektedir. Özellikle TikTok uygulamasında bu tür paylaşımların artması tepki çekmektedir. Peki  TikTok kapanıyor mu? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı?

TikTok kapanacak mı, yasaklandı mı? 

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya uygulaması TikTok ile ilgili açıklama yaptı. TikTok'un, dünyada ve Türkiye'de kullanılan en yaygın sosyal medya platformlarından birisi olduğuna işaret eden Öztürk, kullanıcı sayısının dünyada 1 milyarı aştığını, Türkiye'de ise 30 milyon olduğunu ifade etti.

"Bataklığın kurutulması gerekmektedir"

TikTok uygulamasının, Türk aile yapısına ve kültürüne uygun olmayan görüntülerin ve davranışların paylaşıldığı bir mecra olduğuna değinen Öztürk, "Bu anlamda müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine yönelik operasyonların yapıldığı ve adli soruşturmaların açıldığı yine kamuoyuna yansımaktadır. Tam bu noktada ifade etmeliyim ki TikTok adlı sosyal medya platformu tam anlamıyla bir bataklığa dönüşmüştür ve bataklıkta sinek avlamaktansa bataklığın kurutulması gerekmektedir" diye konuştu.

"Ahlak yok olursa gelecek yok olur"

Ahlaki değerlerin hiçe sayıldığı bir sosyal medya mecrasında yapılan paylaşımların, toplum düzenini tehdit eden birer unsur olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Bu, her şeyden önce içinde çocuklarımızı büyüteceğimiz sağlıklı bir toplum için gereklidir. Ahlak yok olursa gelecek yok olur. Ahlakı zedelenen veya yok olan, milli ve manevi değerleri her gün örselenen bir toplum geleceğini hazırlayamaz, istikbâlini sağlam zeminler üzerine kuramaz" şeklinde konuştu.

"Milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır"

Öztürk, "Bu anlamda ahlaksız paylaşımların yoğunlukla yer aldığı ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan TikTok'un bir an önce kapatılması gerektiği açıktır. Bu doğrultuda kanun teklifi hazırlamakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Umuyorum ki Türk milletinin kültürel kodlarını bozmaya yönelik her türlü unsura karşı gerekli tedbir ve adımlar atılarak milli kültürümüz ve ahlaki yapımız asla bozulmayacaktır" dedi.
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