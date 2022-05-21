Tibor Pleiss: "Üst üste iki! İnanılmaz!"

Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, THY EuroLeague şampiyonluğunun ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tibor Pleiss: 'Üst üste iki! İnanılmaz!'
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21 Mayıs 2022 22:02
Anadolu Efes'te Tibor Pleiss, THY EuroLeague şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Tibor Pleiss "İnanılmaz! Çocukken Final Four oynayan takımları izlerdim. Şimdi üst üste iki kez kazandım. İnanılmaz. Duygu doluyum. Çok mutluyum. Kelime bulamıyorum. Şampiyonluk için çok çalıştık. İnanılmaz. Şimdi keyfini çıkaracağız." dedi.

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