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Thomas: "Ja Morant, yeni nesil point guardların evrimine öncülük ediyor"

Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Memphis Grizzlies'in yıldız çaylağı Ja Morant'in, NBA point guardlarının "evrimine öncülük ettiğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, Memphis Grizzlies'in yıldız çaylağı Ja Morant'in, NBA point guardlarının "evrimine öncülük ettiğini" söyledi.

Morant ve bugüne kadarki inanılmaz çıkış sezonu hakkında birçok şey söylenmişti. Bununla birlikte, belki de Morant'in NBA'nın geleceği olduğunu iddia eden Hall of Fame oyuncu Thomas'ın son açıklamasından daha yüksek bir övgü henüz gelmedi.

Pistons efsanesi, ligdeki yakın geleceğin yıldız guardları söz konusu olduğunda, Morant'in izlenecek kişi olduğuna inanıyor:

"Bana kalırsa Ja ile, ligimize gelen yeni nesil büyük guardları izlemiş oluyoruz. Stephen Curry, Kyrie Irving, Damian Lillard, John Wall ve benzerlerinden oluşan bir grup var, ancak daha genç nesil point guardlar için Ja, sanırım büyük point guard oyununun evrimine öncülük edecek kişi olacak."

Morant, 2019-20 sezonu askıya alınana kadar olan döneme kadar, Yılın Çaylağı ödülünün en büyük adayı olarak gösteriliyordu.


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