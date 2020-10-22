TFF'den açıklama: 2 hakem pozitif!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 hakeme gerçekleştirilen koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.



Hakemlerin bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakemi olduğu belirtildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Bir Üst Klasman hakemimiz ile bir Klasman Yardımcı hakemimizin 20.10.2020 Salı günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.



Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.



Kamuoyunun bilgilerine sunarız.



