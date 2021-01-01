Tatum, Beal ile All-Star'da ilk beş başlayacağı için heyecanlı!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Washington Wizards süperstarı Bradley Beal ile bu hafta sonu All-Star maçında beraber ilk beş başlamaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.



Önceki Pazar gecesi çocukluk arkadaşı Beal ve Washington'a karşı oynamış olan Tatum, Doğu Konferansı takımında Beal ile aynı takımda olmaktan duyduğu heyecanı paylaştı:



"Her gün konuşuruz. Her zaman iletişim halindeyizdir. Bu hafta ikimizin de All-Star maçına ilk beş başlayacağından ötürü çok heyecanlıyım. Umarım aynı takımda oluruz. Organize basketbolda hiç aynı takımda oynamamıştım. Mümkün olursa, bu bizim için çok özel olur. Birlikte ilk All-Star maçımız olacak."



