Survivor Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Yiğit Poyraz evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Survivor'un iddialı yarışmacılarından biri olan Yiğit Alp Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. Oğuz-Asiye Poyraz çiftinin ilk çocuğu olarak hayatına başlayan Yiğit Alp Poyraz, ilk ve orta öğrenimini Sakarya ve Bodrum'da tamamladı. Eğitim hayatına 2009'da Robert Kolej'e yatılı olarak kabul edilerek başladı.

İstanbul'a taşınan Poyraz, 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ne giriş yaptı. Eğitim hayatına yurt dışında da devam eden Yiğit Poyraz, 1 yıl boyunca Avusturya'nın Sydney Uni üniversitesinde exchange programıyla eğitim aldı. Basketbol tutkusu ise 8 yaşından beri devam ediyor.

Yiğit Poyraz, aynı zamanda tekstil sektöründe de faaliyet gösteriyor. Son 2 yıldır Amerikan ve İtalyan markalarına ağırlık veren tekstil mümessilliği yaparak iş dünyasında adını duyurdu. Ayrıca, Sakarya'da bir yerel televizyon kanalında genel müdürlük yapan babası Oğuz Poyraz'ın yanı sıra, ünlü iş insanı Hilmi Kayın'ın torunu olarak da dikkat çekiyor.





SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU - TIKLAYINIZ Yakın arkadaşlarına göre Yiğit Poyraz, çok zeki, pratik ve başarılı bir birey olarak tanınıyor. Ailesinin maddi durumunun iyi olmasına rağmen, tüm başarılarını kendi çabalarıyla elde ettiği biliniyor. Survivor'a şampiyonluk hedefiyle katıldığını belirten Yiğit, arkadaşları tarafından destekleniyor.