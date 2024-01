Survivor hangi günler var, yok? Bugün Survivor var mı? 5 Ocak 2024 TV8 yayın akışı

TV8'in yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2024 All Star bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. All Star formatı ile önceki sezonlarda yarışan fenomen yarışmacıların bir araya getirildiği SMS oylamasının olmadığı yeni konseptte gerilim ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. 4 Ocak 2024 TV8 yayın akışı yer alan bilgiye göre, dizisinin yayın saatinde Aşka Düşman dizisi ilk bölümüyle ekrana gelecek. Bu noktada Survivor bu akşam neden yok sorusuna yanıt aranıyor. Peki 4 Ocak Survivor neden yok, yeni bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor?



BUGÜN SURVIVOR VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK? 5 OCAK 2024



Sevilen yarışma programı Survivor All Star, 5 Ocak Cuma günü yayınlanmayacak. Tv8 yayın akışında MasterChef çeyrek final yer aldığı görülüyor.



SURVİVOR HANGİ GÜNLER VAR, YOK?



Survivor 2024 All Star yarışması, TV8 yayın akışında yer alan bilgiye göre Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri MasterChef Türkiye'nin son üç bölümü ekrana geleceğinden dolayı bu haftalık yeni bölümler bitti.



Survivor yeni bölümleri 8 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren yayınlanmaya devam edecek. MasterChef Türkiye'nin finali sona erdikten sonra TV8 yayın akışında hangi günler Survivor'ın yayınlanacağı netlik kazanacak.



TV8 YAYIN AKIŞI 5 OCAK 2024



07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Aşka Düşman

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular

01:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:30 Tuzak

Haber ile daha fazlasına ulaşın: