Survivor Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Hakan Hatipoğlu evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

HAKAN HATİOĞLU KİMDİR?





Survivor Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da doğan bir televizyon kişiliği, aktör ve sporcu olarak bilinmektedir. İstanbul'un Burgazada ilçesinde büyüyen Hatipoğlu, aslen Çanakkalelidir ve Işık Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi'nde İşletme alanında tamamlamıştır.

Kariyerine reklam ajanslarında başlayan Hakan Hatipoğlu, kendi adına bir reklam ajansı kurarak iş dünyasındaki başarılarına bir yenisini eklemiştir. Aynı zamanda Adalarspor'da su topu oynamakta ve Milli takımın bir parçası olarak 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda yer almıştır.

Televizyon dünyasına ilk adımını 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu "Var mısın Yok musun?" yarışmasıyla atan Hakan Hatipoğlu, 250. programda yarışarak 132.000 TL kazanmıştır. Aynı yıl, Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde oynadığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Selim karakterini canlandırmıştır.

2010 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu "Survivor Kızlar - Erkekler" yarışmasına katılan Hatipoğlu, burada Gizem Akın ile tanışmış ve yarışmadan sonra evlenmiştir. Bu evlilikten sonra "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasında jüri olarak görev almış ve 2013 yılında "Bir Milyon Kimin?" adlı bilgi yarışmasında sunuculuk yapmıştır.

2015 yılında "Survivor All Star" yarışmasına ikinci kez katılan Hakan Hatipoğlu, 2024 yılında düzenlenen "Survivor 2024 All Star" kadrosuna dahil edilmiştir.

Hakan Hatipoğlu'nun oyunculuk kariyeri, "Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminde ve "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisindeki Selim karakteri ile devam etmiştir. Bunun yanı sıra "Kapadokya Düşleri" adlı TV dizisi ve "Gecekondu" adlı TV programında da kendisine yer bulmuştur.

Özel hayatını genellikle koruyan Hakan Hatipoğlu, 25 Temmuz 2011 yılında Gizem Hatipoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin Lila adında bir kızı var.

Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hakan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Hakan Hatipoğlu'nun Instagram hesabı (@hakanhatipoglu)'tır.