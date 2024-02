Survivor 2024 All Star Bu Akşam Var mı?



2 Şubat 2024 Cuma günü Survivor yok. Survivor 2024 All Star'ın 24. bölümü 3 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.



Survivor 2024 All Star'da Neler Oluyor?



Survivor 2024 All Star'da bu hafta, kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları için kıyasıya mücadele ediyor. Ayrıca, bu hafta eleme adayı olacak isimler de belli olacak.



Survivor 2024 All Star'da Kimler Var?



Survivor 2024 All Star'da, daha önce Survivor'a katılmış ve adından söz ettirmiş birçok yarışmacı yer alıyor. Kırmızı takımda Nisa Bölükbaşı, Atakan Arslan, Ayşe Yüksel, Ogeday Girişken, Parviz Yılmaz, Batuhan Karacakaya, Sema Aydemir ve Merve Aydın yer alıyor. Mavi takımda ise Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere, Steven Yaprak, Birsen Bekgöz, İsmail Balaban, Taner Tolga Tarlacı, Yasin Obuz ve Gökhan Keser yer alıyor.



Sonuç:



