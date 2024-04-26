Süper Lig Gol Krallığı 2024 | Asist Krallığı Listesi

1 - Mauro Icardi (Galatasaray) | 12 gol2 - Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 11 gol3 - Mame Thiam (Kayserispor) | 9 gol4 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) | 9 gol5 - Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) | 7 gol6 - Mbaye Niang (Adana Demirspor) | 6 gol7 - Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 6 Gol8 - Paul Onuachu (Trabzonspor) | 6 gol9 - İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | 6 gol10 - Adam Buksa (Antalyaspor) | 5 gol11 - Sagiv Jehezkel (Antalyaspor) | 5 gola
Ligin gol kralları
Türkiye'nin en üst seviye liginde geride kalan 65 sezonda gol krallığını kazanan futbolcular şunlar:
|Sezon
|Gol Kralı
|Takımı
|Maç
|Gol
|Ortalama
|1959
|Metin Oktay
|Galatasaray
|15
|11
|0,73
|1959-60
|Metin Oktay
|Galatasaray
|35
|33
|0,94
|1960-61
|Metin Oktay
|Galatasaray
|28
|36
|1,29
|1961-62
|Fikri Elma
|Ankara Demirspor
|34
|21
|0,62
|1962-63
|Metin Oktay
|Galatasaray
|26
|38
|1,46
|1963-64
|Güven Önüt
|Beşiktaş
|30
|19
|0,63
|1964-65
|Metin Oktay
|Galatasaray
|22
|17
|0,77
|1965-66
|Ertan Adatepe
|MKE Ankaragücü
|26
|20
|0,77
|1966-67
|Ertan Adatepe
|MKE Ankaragücü
|28
|18
|0,64
|1967-68
|Fevzi Zemzem
|Göztepe
|30
|19
|0,63
|1968-69
|Metin Oktay
|Galatasaray
|26
|17
|0,65
|1969-70
|Fethi Heper
|Eskişehirspor
|26
|13
|0,50
|1970-71
|Ogün Altıparmak
|Fenerbahçe
|26
|16
|0,62
|1971-72
|Fethi Heper
|Eskişehirspor
|30
|20
|0,67
|1972-73
|Osman Arpacıoğlu
|Fenerbahçe
|19
|16
|0,84
|1973-74
|Cemil Turan
|Fenerbahçe
|30
|14
|0,47
|1974-75
|Ömer Kaner
|Eskişehirspor
|26
|14
|0,54
|1975-76
|Cemil Turan
|Fenerbahçe
|30
|17
|0,57
|
|Ali Osman Renklibay
|MKE Ankaragücü
|30
|17
|0,57
|1976-77
|Necmi Perekli
|Trabzonspor
|22
|18
|0,82
|1977-78
|Cemil Turan
|Fenerbahçe
|30
|17
|0,57
|1978-79
|Özer Umdu
|Adanaspor
|26
|15
|0,58
|1979-80
|Mustafa Denizli
|Altay
|30
|12
|0,4
|
|Bahtiyar Yorulmaz
|Bursaspor
|30
|12
|0,4
|1980-81
|Bora Öztürk
|Adanaspor
|26
|15
|0,58
|1981-82
|Selçuk Yula
|Fenerbahçe
|28
|16
|0,57
|1982-83
|Selçuk Yula
|Fenerbahçe
|30
|19
|0,63
|1983-84
|Tarık Hodzic
|Galatasaray
|30
|16
|0,53
|1984-85
|Aykut Yiğit
|Sakaryaspor
|34
|20
|0,59
|1985-86
|Tanju Çolak
|Samsunspor
|34
|33
|0,97
|1986-87
|Tanju Çolak
|Samsunspor
|34
|25
|0,74
|1987-88
|Tanju Çolak
|Galatasaray
|37
|39
|1,05
|1988-89
|Aykut Kocaman
|Fenerbahçe
|34
|29
|0,85
|1989-90
|Feyyaz Uçar
|Beşiktaş
|33
|28
|0,85
|1990-91
|Tanju Çolak
|Galatasaray
|29
|31
|1,07
|1991-92
|Aykut Kocaman
|Fenerbahçe
|25
|25
|1
|1992-93
|Tanju Çolak
|Fenerbahçe
|23
|27
|1,17
|1993-94
|Bülent Uygun
|Fenerbahçe
|27
|22
|0,81
|1994-95
|Aykut Kocaman
|Fenerbahçe
|25
|27
|1,08
|1995-96
|Şota Arveladze
|Trabzonspor
|30
|25
|0,83
|1996-97
|Hakan Şükür
|Galatasaray
|33
|38
|1,15
|1997-98
|Hakan Şükür
|Galatasaray
|32
|32
|1
|1998-99
|Hakan Şükür
|Galatasaray
|33
|19
|0,58
|1999-00
|Serkan Aykut
|Samsunspor
|33
|30
|0,91
|2000-01
|Okan Yılmaz
|Bursaspor
|31
|23
|0,74
|2001-02
|İlhan Mansız
|Beşiktaş
|30
|21
|0,70
|
|Arif Erdem
|Galatasaray
|32
|21
|0,66
|2002-03
|Okan Yılmaz
|Bursaspor
|34
|24
|0,71
|2003-04
|Zafer Biryol
|Konyaspor
|33
|25
|0,76
|2004-05
|Fatih Tekke
|Trabzonspor
|34
|31
|0,91
|2005-06
|Gökhan Ünal
|Kayserispor
|32
|25
|0,78
|2006-07
|Alex de Souza
|Fenerbahçe
|32
|19
|0,59
|2007-08
|Semih Şentürk
|Fenerbahçe
|27
|17
|0,63
|2008-09
|Milan Baros
|Galatasaray
|31
|20
|0,65
|2009-10
|Ariza Makukula
|Kayserispor
|29
|21
|0,72
|2010-11
|Alex de Souza
|Fenerbahçe
|33
|28
|0,85
|2011-12
|Burak Yılmaz
|Trabzonspor
|34
|33
|0,97
|2012-13
|Burak Yılmaz
|Galatasaray
|30
|24
|0,80
|2013-14
|Aatıf Chahechouhe
|Sivasspor
|34
|17
|0,50
|2014-15
|Fernandao
|Bursaspor
|32
|22
|0,69
|2015-16
|Mario Gomez
|Beşiktaş
|33
|26
|0,79
|2016-17
|Vagner Love
|Alanyaspor
|28
|23
|0,82
|2017-18
|Bafetimbi Gomis
|Galatasaray
|33
|29
|0,88
|2018-19
|Mbaye Diagne
|Galatasaray
|29
|30
|1,03
|2019-20
|Alexander Sörloth
|Trabzonspor
|34
|24
|0,71
|2020-21
|Aaron Boupendza
|Hatayspor
|36
|22
|0,61
|2021-22
|Umut Bozok
|Kasımpaşa
|38
|20
|0,52
|2021-22
|Enner Valencia
|Fenerbahçe
|31
|20
|0,93
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