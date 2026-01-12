Steven Adams'tan Şengün'ün Ayak Oyunlarına Övgü: 'Neden Bu Kadar Fark Yaratıyor?'

Henüz 23 yaşında bir pivot olmasına rağmen Durant ile yakaladığı uyum oldukça etkileyici. Bu başarı bir tesadüf değil; Şengün bugünkü seviyesine gelmek için çok çalıştı. Çok yönlü bir oyuncu olan Şengün; skorerliği, ayak oyunları ve oyun kurma yetenekleriyle hücumda gerçek bir ustaya dönüştü.

Adams, Şengün'ü "Kung Fu Panda"ya Benzetti





Şengün ile yakın çalışan Steven Adams, Türk pivotun sahada neden bu kadar etkileyici olduğuna dair birinci elden gözlemlere sahip. işlemini tamamlayan bahisçiler için Rockets, Şengün'ün başarısında oynadığı kilit rol sayesinde zirve adaylarından biri olarak öne çıkıyor.





Adams, Şengün ile düzenli olarak antrenman yaptığı için genç oyuncunun çalışma disiplinini yakından biliyor. Şengün, özellikle hücumdaki etkisiyle ligin en iyi pivotlarından biri olarak kabul ediliyor. Adams'ın defalarca övdüğü o üstün ayak oyunları sayesinde Şengün, hücumda istediği noktaya çok rahat ulaşıyor.





Adams şunları söyledi: "Şahsen benim görüşüm şu; hareket paternleri doğal olarak çok tuhaf. Bu hareketleri zamanlamak çok zor çünkü neredeyse bir Kung Fu Panda gibi hareket ediyor. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Koskoca bir adam ama inanılmaz çevik; insanın 'hadi canım' diyesi geliyor. Çok tuhaf ama etkileyici."



Şengün, Rockets İçin Üretmeye Devam Ediyor





Şengün, 2021 NBA Draftı'nda Rockets tarafından 16. sıradan seçilmişti. O yıl ilk sıradan seçilen Jalen Green başlangıçta takımın temel taşı olarak görülse de, zamanla Şengün'ün gelişimi onu organizasyonun yeni yüzü haline getirdi. Green ise Kevin Durant'i takıma getiren takas hamlesinde kilit bir parça oldu.





Henüz 23 yaşında olan Şengün, 2025 yılı itibarıyla All-Star kalibresinde bir oyuncu olarak rüştünü ispatladı. Sürekli Nikola Jokić ile kıyaslansa da Şengün, kendine has ayak oyunları ve etkileyici hücum repertuarıyla kendi yolunu çiziyor.



Rockets, böylesine etkili bir pivota sahip olduğu için çok şanslı; çünkü bu kadar verimli bir uzun bulmak oldukça nadir bir durum. Şengün henüz 20'li yaşlarının başında olduğu için önünde hala büyük bir gelişim potansiyeli bulunuyor.



Rockets Şampiyonluk Yarışında İddialı





2025/26 sezonunda Kevin Durant'in de kadroya katılmasıyla Rockets, şampiyonluk için ciddi bir aday haline geldi. Oklahoma City Thunder ve Denver Nuggets gibi takımların olduğu zorlu bir Batı Konferansı'ndalar, ancak Rockets rekabet etmek için gereken tüm araçlara sahip.





Şengün ve Durant gibi yıldızların yanı sıra Adams ve Amen Thompson gibi kaliteli tamamlayıcı parçalara ve Ime Udoka gibi üst düzey bir koça sahipler. Rockets, Playoff dönemi geldiğinde her takım için tehlikeli olabilecek güçlü bir kadroya sahip.





Fred VanVleet'in çapraz bağ sakatlığı (ACL) nedeniyle sezonu kapatması Rockets için büyük bir kayıp olsa da Houston, genç ve yetenekli oyuncu grubuna güveniyor. verileri, Şengün'ün etkileyici formu sayesinde Rockets'ın bu sezonun en güçlü bahis seçenekleri arasında yer aldığını ve çoğu rakip için ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.









