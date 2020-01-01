Stephen A.: "KD için, süre işlemeye başladı!"

ESPN analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant için "sürenin işlemeye başladığını" söyledi.



Stephen A., Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in önümüzdeki sezon Durant'i bekliyor olacağını ve aynı zamanda KD'nin iyi oynadığı sürece, Nets'in bu sezon Doğu'dan çıkacak takım olabileceğini belirtti.



Smith, ESPN'in First Take programında, LeBron'un bu yıl Lakers ile şampiyonluk kazanmasının, Brooklyn'in yıldızını nasıl etkileyeceğini şöyle açıkladı:



"KD için süre işlemeye başladı. Burada gerçekle yüzleşelim. Bunu geçmişte konuşmuştuk. KD, Golden State'e gitmeyi seçmişti. Tabii ki, LeBron insanlardan daha çok ilgi ve alaka görmeye başlamıştı. KD, kendisinin dünyanın en iyisi olduğuna inanıyor, hatta ben bile onun dünyanın en iyisi olduğuna inanıyorum. O kadar muazzam bir oyuncu. Tam bir skor makinesi. Kariyerinde, LeBron James gibi maç başına 27 sayısı var. Zamanında Golden State'e gitti ve arka arkaya şampiyonluklar kazandı, aşilinden sakatlanmamış olsaydı three-peat de yapabilirdi. Demek istediğim, sonuç şu ki, Toronto'yu yenerlerdi. Sanırım hepimiz bunu biliyoruz."



"27 SAYI ORTALAMAYI UYKUSUNDA YAKALAR"



Durant'in hedefi şu anda oyunun en iyisi olmaksa, Smith'in buna yönelik değerlendirmesi şu şekildeydi:



"Bütün bunlardan sonra Brooklyn'e gitmeye karar verdi. Yanında, Cleveland'da oynamış olan Kyrie Irving gibi bir adam bulunuyor. Kyrie, kendisi için 'Kritik anlarda benden ziyade şut atmasını umursamadığım ilk adam odur' tarzı şeyler söylemişti. LeBron, sonrasında Los Angeles'a gitti. Bekleneni yaptı ve bir şampiyonluk kazandı. Tekrar kral oldu. Son üç küsür yıldır kendisine kral demesinin aksine, tekrar tacını taktı. Şimdi yine gerçek kral ve dünyanın en iyisi oldu.



KD ise o sırada sakattı. Geri dönüğünde, KD'nin hala uykusunda bile 27 sayı ortalama yakalayabileceğine inanıyorum, aynı formda olsa da olmasa da. Hatırlamak lazım ki, başarısı atletizmine bağlı olan biri değil. 2.28 kanat açıklığına sahip olan, 2.11 boyunda bir adam ve Steph Curry ile Klay Thompson'ın rakibi olabilecek düzeyde bir menzile sahip. Bu kardeşimiz o kadar elit bir seviyede."



"NE YAPACAKSIN, KD?"



Smith, argümanını şu şekilde açıklığa kavuşturdu:



Süresi, sakat olduğu ve şimdi geri döndüğü için işlemeye başlamadı. Şu anda şampiyon olan kişiye bağlı olarak başladı. O adam (LeBron) sessiz sedasız bir şekilde ondan daha iyi olduğunu ilan ettiğin biri. Bu yüzden seni bekliyor olacak. 18'inci sezonunda bile. Ne yapacaksın, KD?"



Smith daha sonra Nets'in 2021 NBA Finalleri'ne yükseleceğine tamamen inandığını da sözlerine ekledi:



"Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo var. Finale çıkmış Miami Heat var. Artık Philadelphia'da Doc Rivers var. Boston'da hala Jayson Tatum, Jaylen Brown ve diğer çocuklar var. Ve size tam burada söylüyorum, Jalen Rose zamanında çok iyi bir tahmin yapmıştı, KD kendisi gibi oynarsa, Brooklyn Nets finallere çıkar. Bana güvenin."



