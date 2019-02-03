Standard Başkanı, Luyindama'nın maliyetini açıkladı

'ın devre arası tranasferlerindeniçin Standard Liege Başkanıden açıklama geldi.Galatasaray'ın KAP'a kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödendiğini gösteren Luyindama hakkında konuşan Venanzi, Galatasaray'dan 5 milyon euro daha alacaklarını belirtti.Belçikalı başkan, ''Luyindama için şu ana kadar Galatasaray'dan 3 milyon euro aldık. Satın alma opsiyonu zorunlu. Yani 5 milyon euro daha alacağız.'' şeklinde konuştu.Demokratik Kongolu stoper, Galatasaray'a transferinin ardından "Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Galatasaray taraftarının sevgisine mücadelemle karşılık vereceğim. Hocalarımıza ve başkanımıza teşekkür ederim. Sahada çok çalışarak, onların bu desteğine cevap vereceğim. Havalimanında beni karşılayan taraftarlara teşekkür ederim. İşlerini bıraktılar, eşlerini bıraktılar, çocuklarını bıraktılar ve bu bana çok dokundu, çok teşekkürler." sözlerini kullanmıştı.