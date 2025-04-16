Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 16:44 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 16:44

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Nisan 2025

Spotify'da yaşanan erişim problemi hakkında bilgiler merak ediliyor. 16 Nisan Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden müzik platformu Spotify'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve müzik dinleme hatası ile karşılaşıyor. Spotify'da sorunun yerel mi, dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? İşte 16 Nisan Spotify erişim sorunu hakkında bilgiler.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Nisan 2025
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Spotify'da son dakika erişim sorunları yaşanıyor. Dünyanın en fazla müzik kullanıcısına sahip uygulamaları arasında yer alan Spotify sunucularında erişim sorunları yaşanıyor. 26 Nisan Çarşamba günü yaşanan sorunun kaynağı ve çözümü merak ediliyor. Kullanıcılar, ana sayfa akışının yenilenmesi ve müzik çalma gibi sorunları bildiriyor. Türkiye sunucularının yanı sıra global çapta da sorunlar yaşanırken gözler Spotify'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor?

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Spotify erişim sorunu, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemeye devam ediyor. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi.

Spotify resmi destek hesabı ve yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.

SPOTİFY'DAN AÇIKLAMA

Spotify resmi sayfası üzerinden yaşanan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Spotify açıklamasında, "Şu anda bazı sorunların farkındayız ve bunları inceliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Spotfy'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.

Sitede 16 Nisan 2025 tarihinde öğleden sonra saat 15.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.



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