Sporting - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sporting - Arsenal maçı Tabii canlı izle şifresiz

Sporting - Arsenal karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Arsenal'i ağırlayacak olan Sporting, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Sporting - Arsenal maçı canlı izleme detayları...



Sporting - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Sporting sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Sporting - Arsenal maçı TSİ 23:00'da başlayacak.