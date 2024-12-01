SON DAKİKA: Liverpool Manchester City maçı ŞİFRESİZ İZLE, Liverpool City link
Haber Tarihi: 01 Aralık 2024 18:42 -
Güncelleme Tarihi:
01 Aralık 2024 18:42
SON DAKİKA: Liverpool Manchester City maçı ŞİFRESİZ İZLE, Liverpool City link
Liverpool - Manchester City maçı beIN Sports bedava izle | Liverpool - Manchester City maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports'tan canlı izlenebilecek olan Liverpool - Manchester City maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Liverpool Manchester City maçı canlı yayın izleme detayları
Arsne Slot'un çalıştırdığı Liverpool yeni sezona fırtına gibi başladı. Premier Lig'de oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. ligin en golcü ikinci takımı konumunda bulunan Liverpool, savunma hattıyla güven verdi. İngiliz ekibi ligde oynadığı maçlar 24 gol atarken kalesinde sadece 8 gol gördü. Manchester City'de Liverpool mücadelesinde gözler Haaland, Savinho, Phil Foden, Jack Grealish gibi oyuncularda olacak.
MANCHESTER CİTY DEPLASMANDA KAZANMAK İSTİYOR
Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.İngiliz ekibi Bournemouth, Southampton ve Tottenham karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı. Manchester City, Liverpool karşısında kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor.
LİVERPOOL YOLUNA FIRTINA GİBİ DEVAM EDİYOR
Liverpool bu sezon ligde 31 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan İngiliz ekibi rakip fileleri 24 kez sarstı ve kalesinde 8 gol gördü.
LIVERPOOL MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'de dev maç! Ligin 13. haftasında Liverpool ve Manchester City, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Anfield'da karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Salah, Gakpo, Diaz.
Dev karşılaşma öncesi iki takımın form grafiği dikkat çekiyor. Manchester City, oynadığı son 6 maçta galibiyet alamadı. Pep Guardiola'nın ekibi bu süreçte 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Manchester City, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılmıştı.
Liverpool ise oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrıldı. Arne Slot'un ekibi son olarak Devler Ligi'nde sahasında Real Madrid'i 2-0'lık skorla geçmişti.
PUAN DURUMU
Liverpool ile Manchester City arasındaki maç öncesi iki takım arasında 8 puanlık fark bulunuyor. Lider Liverpool'un 31, Manchester City'nin ise 23 puanı var. Manchester City, kazanarak şampiyonluk yarışına tutunmaya çalışacak. Liverpool ise galip gelerek zirvedeki puan farkını daha da açmak istiyor.