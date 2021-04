Son 4 haftaya girilen TFF 1. Lig'de heyecan dorukta

TFF 1. Lig'de son 4 haftaya lider GZT Giresunspor, en yakın rakiplerinin 5'er puan önünde Süper Lig için avantajlı şekilde girdi.



Ligde hafta içi oynanan 30. hafta, 34 golle ligin en gollü haftası olarak kayıtlara geçti. Ligde 3. ve 29. haftalarda takımlar 33'er gol üretmişti.



İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, onu takip eden 4 takımın play-off oynayacağı ligde, play-off'tan 1 ekip daha Süper Lig vizesi alacak.



Son 4 haftaya 63 puanla lider durumda giren GZT Giresunspor, takipçileri Adana Demirspor ve Yılport Samsunspor'un beşer puan önünde yer alıyor.



Aldığı başarılı sonuçlarla Yılport Samsunspor'u yakalayan ve averajla rakibini geride bırakan Adana Demirspor, ikinci durumda bulunuyor. Adana Demirspor, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibine karşı maçlarda üstün olduğu için Yılport Samsunspor'u geride bırakacak.



Bu 3 takımı takip eden 54'er puanlı Altay ve İstanbulspor ile 52 puana sahip Altınordu, son 4 haftaya play-off barajında girdi. Bu takımları en yakından takip eden Ankara Keçiörengücü'nün de 49 puanı bulunuyor.



Ligde 31. haftanın önemli maçında lider GZT Giresunspor ile takipçisi Adana Demirspor, yarın Adana'da karşılaşacak.



İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:



GZT Giresunspor (63): Adana Demirspor (D), Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)



Adana Demirspor (58): GZT Giresunspor, Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)



Yılport Samsunspor (58): Bursaspor, Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)



Altay (54): Adanaspor, Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor



İstanbulspor (54): Menemenspor, Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)



Altınordu (52): Akhisarspor (D), GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)



Ankara Keçiörengücü (49): Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)



- Düşme hattı



Eskişehirspor'un veda etmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de 23 puanlı Ankaraspor ile 25 puana sahip Akhisarspor, son 4 haftaya düşme hattında girdi.



Akhisarspor'un 6 puan önündeki Menemenspor, 7 puan üzerindeki Aydeniz Et Balıkesirspor ile 9 puan önündeki Adanaspor, düşme hattına en yakın takımlar konumunda bulunuyor.



Düşme hattındaki iki ekip, bu hafta alınacak sonuçlara lige veda edebilir.