Utah Jazz veteranı Mike Conley, çocuğunun doğumunda takımın yanından ayrılması konusunda, koçu Quin Snyder'dan büyük destek gördü.



Conley, Utah bu ay Orlando'da NBA sezonunun devamı için hazırlanırken, bir fark yaratmayı umuyor. Fakat bununla birlikte, Conley başka bir çocuğunun doğumu için de hazırlanıyor.



Conley'nin eşi Mary'nin, 27 Ağustos'ta doğum yapması bekleniyor ve Conley, çocuklarını ve hamile eşini geride bırakmanın zorluklarından şöyle bahsetti:



"Evet, zordu. Bubble'ın içinde olacağım, ama yine de bebeğimin doğuşunu görmek için ayrılırsam, geri dönüş yolunda karantinaya alınacağım ve muhtemelen bir maçı veya o anda her ne durumdaysak, onu kaçıracağım. İşin içinde çok fazla değişken var."



Bununla birlikte, Conley bubble'dan ayrılmayı seçerse, koçu Snyder'in tam desteğine sahip. Snyder, Conley'nin ailesine ve yeni bir çocuğun "armağanına" öncelik vermesi gerektiğini söyledi ve "hayatımızda bu maçları gölgede bırakan bazı şeyler olduğunu ekledi:



"Umarım, böyle bir armağanı önceliklendirmeyi düşünerek yanımızdan ayrılmış olur. Playoffların veya herhangi bir maçın önemini küçümsemiyorum, ama hayatımızda bu maçları gölgede bırakan bazı şeyler vardır."



Jazz, Conley'nin 2018-19 sezonunda kariyerinin en iyi yıllarından birini geçirmesinden sonra, geçtiğimiz yıl kendisini kadroya katmıştı. Ne yazık ki, sakatlıklar 32 yaşındaki point guard'ı, lig ertelemeden önce 41 maçla sınırlandırmış ve sadece 13.8 sayı ortalama yakalamasına neden olmuştu.



