Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'in bir seferinde, yabancı bir dilde yeni takım arkadaşına küfrettiği bildirildi.



Curry, sahadaki yetenekleriyle herkesi çok şaşırtmış olsa da, 2019'da üç Draft hakkının ikincisi olan yeni oyuncu Alen Smailagic'i dil konuşma becerileriyle etkilemişti.



Geçen sezon G League'de Santa Cruz Warriors için oynayan çaylağa göre Curry, bir dostluk işareti olarak, ilk kez tanıştıklarında kendisine küfretmişti:



"Golden State'e geldiğim ve Steph Curry ile ilk etkileşime geçtiğim anı asla unutmayacağım. Nereden geldiğimi duyunca, hemen bana Sırpça küfretmişti. Ama küfrün nereden geldiğini biliyordum, benden önce Ognjen Kuzmic ve Nemanja Nedovic de takımdalardı. Ona sadece Sırpça küfür öğretmişler."



Curry'nin çok fazla küfür ettiği görülmemekle birlikte, bu durum kendisine yeni bir arkadaş kazandırırsa, istisnalara yer verebileceği görülmüş oldu.



Kuzmic, 2013-15 yılları arasında Warriors'ta kısa bir süre bulunmuş ve 2013-14 sezonunda Nedovic, takımla daha da kısa bir süre geçirmişti.



"ONU KIZDIRMAMANIZ LAZIM"



Ancak yabancı dilde küfür etme becerileri, Smailagic'in Curry'den aldığı tek izlenimden çok uzaktı:



"Acımasız bir profesyonel, deli gibi antrenman yapıyor, ama Tanrı korusun ki onu kızdırmamalısınız. O zaman kaybettiniz demektir. İmkansız pozisyonlardan bile herkesin üstünden şut sokuyor. 20 yaşında sakalsız genç bir adam gibi görünüyor ve şu anda 32 yaşında."



