Skrinar kimdir? Skrinar kariyeri ve istatistikleri





ŞKRİNİAR KİMDİR?

Milan Škriniar, 11 Şubat 1995 tarihinde Slovakya'nın Žiar nad Hronom şehrinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur. Stoper mevkisinde görev yapan Škriniar, kariyerine Slovakya'da MŠK Žilina takımında başlamıştır. Daha sonra İtalya'da Sampdoria ve Inter Milan formaları giymiştir. 2023 yılında Paris Saint-Germain (PSG) kulübüne transfer olmuştur.



Slovakya millî takımının da kaptanı olan Škriniar, uluslararası arenada önemli bir deneyime sahiptir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Slovakya'yı temsil etmiştir.



Futbolculuk kariyerinde güçlü savunma özellikleriyle tanınan Škriniar, 1.88 metre boyunda olup sağ ayağını kullanmaktadır. Inter Milan'da geçirdiği dönemde Serie A, Coppa Italia ve Supercoppa Italiana gibi önemli kupalar kazanmıştır. 2023 yılında PSG'ye transfer olarak kariyerine Fransa'da devam etmektedir.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ın transferinde son aşamaya geldi.Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, Victor Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda yapılacak stoper hamlesi için Milan Skriniar'ı hedefe aldı.Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için PSG ile anlaşma sağladığı ve PSG'nin oyuncunun maaşının bir kısmını karşılayacağı kaydedildi.Bu sezon PSG formasıyla sadece 5 resmi maçta forma giyebilen 29 yaşındaki Slovak stoper, bu maçlarda toplam 381 dakika sahada kaldı.