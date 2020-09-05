Sivasspor tesisleri dezenfekte edildi

Demir Grup Sivasspor'un tesislerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sivasspor tesisleri dezenfekte edildi
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05 Eylül 2020 17:43
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tesisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcularımızın ve çalışanlarımızın hijyenik bir ortamda çalışması için dezenfekte çalışmaları yapıldı." ifadelerine yer verildi.

İlk olarak takım otobüsünün dezenfekte edildiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüz, A takım ile altyapı futbolcularımızın yatak odalarını, soyunma odasını, fitness salonunu, restoran, ortak dinlenme ve ibadet alanlarını, tesis girişlerini ve idari bölümleri dezenfekte ettirerek koronavirüs salgınına karşı önlemlerini aldı." denildi.

 



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