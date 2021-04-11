Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ile İlhan Palut'un takımı Konyaspor kozlarını paylaştı.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Sivasspor, 3-1'lik skorla kazandı. Sivasspor, 27. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçti. 45. dakikada Max Gradel penaltı vuruşunda topu üstten auta yolladı. Konyaspor, 54'te Zymer Bytyqi ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada Kayode, Sivasspor'u yeniden üstünlüğe taşıdı. 87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Robin Yalçın skoru tayin ettiÖte yandan Sivasspor'da Hakan Arslan, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 4 hafta sonra mağlup olarak 40 puanda kaldıLigin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.22. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.27. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in soldan ceza alanına sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Pozisyonu takip eden Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-029. dakikada Yatabare'nin ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda, top üstten auta gitti.30. dakikada sağdan ceza alanına giren Fajr'in pasında Boyd'un kale alanına yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Sehic ayaklarıyla meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.40. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kornere çeldi.45+2. dakikada Sivasspor penaltıdan yararlanamadı. Yatabare'nin soldan ceza alanına ortasında Skubic'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.54. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sekidika'nın soldan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda direkten dönen top, altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Bytyqi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-165. dakikada Guilherme'nin ceza alanına girerken sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.68. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Hakan Arslan'ın pasında ceza alanında topu kafayla önüne alan Kayode, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-188. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza alanına giren Kayode, Diomande ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robin Yalçın, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.Karşılaşma, Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Yeni 4 EylülZorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal GölenAli Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Claudemir), Boyd (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Fajr (Dk. 90+5 Kone), Gradel (Dk. 82 Caner Osmanpaşa), Yatabare (Dk. 66 Kayode)Sehic, Skubic, Adil Demirbağ (Dk. 84 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 74 Diomande), Shengelia (Dk. 46 Sekidika), Rahmanovic (Dk. 46 Milosevic), Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 46 Kravets)Dk. 27 Yatabare, Dk. 68 Kayode, Dk. 88 Robin Yalçın (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)Dk. 80 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)Dk. 33 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Diomande (İttifak Holding Konyaspor)