Haber Tarihi: 22 Ocak 2024 17:06 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 17:06

Sivasspor - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları belli oldu. Peki, Sivasspor - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu mücadelelerinde eşleşmeler belli oldu.

Sivasspor - Konyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor - Konyaspor ZTK maçı 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. VAR sistemi de bu turda kullanılmaya başlayacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri;

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

24Erzincanspor - MKE Ankaragücü

Galatasaray - Bandırmaspor

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve tek maç üzerinden elemeler yapılacak.
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