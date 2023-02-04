Haber Tarihi: 04 Şubat 2023 17:14 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 17:14

Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu 1-0 | Sivasspor - Beşiktaş maç özeti

Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu 1-0 | Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Zorbay Küçük yönetiminde gerçekleşecek karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. İşte Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu ve maç özeti

Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu 1-0 | Sivasspor - Beşiktaş maç özeti
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Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu 1-0 | Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Karagümrük maçında aldığı beraberlikle zirve ile arasındaki puan farkı, bir maçı eksik olarak 12'ye çıkan Beşiktaş, kalan haftalarda yarıştan tamamen kopmak için mutlaka kazanmak zorunda. 21 puanı bulunan ve alt sıralarda Sivasspor da güçlü rakibini devirip biraz olsun rahatlamak istiyor.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SONUCU VE MAÇ ÖZETİ


SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı beIN Sports naklen yayımlayacak.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


EKSİKLER

Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor' karşı forma giyemeyecek.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.


Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve şimdilerde Sivasspor teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, siyah beyazlı takıma karşı kariyerindeki 41. maçıa çıkıyor.

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