Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu 1-0 | Sivasspor - Beşiktaş maç özeti

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Sivasspor - Beşiktaş maç sonucu 1-0 | Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Karagümrük maçında aldığı beraberlikle zirve ile arasındaki puan farkı, bir maçı eksik olarak 12'ye çıkan Beşiktaş, kalan haftalarda yarıştan tamamen kopmak için mutlaka kazanmak zorunda. 21 puanı bulunan ve alt sıralarda Sivasspor da güçlü rakibini devirip biraz olsun rahatlamak istiyor.Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.Karşılaşmayı beIN Sports naklen yayımlayacak.: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Saiz, Hakan, Charisis, Max, Caicedo: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, AboubakarSivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.Beşiktaş'ta Gedson cezalı, Redmond, Josef ve Salih Uçan ise sakatlığı nedeniyle Sivasspor' karşı forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve şimdilerde Sivasspor teknik direktörü olan Rıza Çalımbay, siyah beyazlı takıma karşı kariyerindeki 41. maçıa çıkıyor.