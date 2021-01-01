Simmons'ın takası "kaçınılmaz" olarak görülüyor

Philadelphia 76ers'ın yıldız oyuncusu Ben Simmons'ı takas etmesinin "kaçınılmaz" olduğu, ancak bu işlemin sezon öncesi döneme kadar uzayabileceği iddia edildi.



76ers'ın Simmons karşılığında bir point guard içeren bir takas paket aradığı ve nispeten daha zayıf bir piyasa olduğundan ötürü, iddia edilenden daha fazla takımın kendisiyle ilgilendiği belirtilmişti.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, Simmons'la ilgilenen takımların bir sonraki sezona daha yakın bir dönemde bu durum üzerine daha sıkı çalışacaklarını kaydetti.



Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Toronto Raptors oyun kurucusu Kyle Lowry ve Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 76ers için en cazip takas seçenekleri olarak gösterilmişti.



