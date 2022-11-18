Sigorta Shop 5 sette kazandı

Sigorta Shop, Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sigorta Shop 5 sette kazandı
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17 Kasım 2022 22:19
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Ali Sarıkuzu

Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Selin Adalı, Özlem Güven, Semra Özer, Çağla Salih, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Merve Nur Öztürk)

Setler: 25-17, 25-17, 15-25, 23-25, 15-13

Süre: 132 dakika (24, 26, 26, 33, 23)

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