Sigorta Shop 5 sette kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Sigorta Shop, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Ali Sarıkuzu
Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Selin Adalı, Özlem Güven, Semra Özer, Çağla Salih, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Merve Nur Öztürk)
Setler: 25-17, 25-17, 15-25, 23-25, 15-13
Süre: 132 dakika (24, 26, 26, 33, 23)
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Ali Sarıkuzu
Sigorta Shop: Van de Vyver, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Payne, Mlejnkova, Ceylan Arısan (Merve İzbilir, Derya Çayırgan, Ezgi Akyaldız, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Loda, Planinsec, Nicoletti, İdil Naz Başcan, Emine Arıcı (Selin Adalı, Özlem Güven, Semra Özer, Çağla Salih, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner, Merve Nur Öztürk)
Setler: 25-17, 25-17, 15-25, 23-25, 15-13
Süre: 132 dakika (24, 26, 26, 33, 23)
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